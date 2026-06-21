Angelo Galifi decade anche dal Consiglio provinciale. Entra Salvatore Causarano

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Primo dei non eletti nella lista “Voce comune”, lo sciclitano Salvatore Causarano, architetto, martedì alle 16 giurerà al Consiglio provinciale del Libero Consorzio comunale di Ragusa. Il suo arrivo al palazzo di viale del Fante era atteso da dopo la mancata elezione dell’ispicese Angelo Galifi candidato a sindaco della città di Ispica. Lo stesso Galifi che occupava uno scranno in seno al Consiglio provinciale fin dalla composizione dell’organismo dell’ex provincia regionale di Ragusa.

Salvatore Causarano è forte di un’esperienza professionale di lunga data e di una esperienza politica di quattro anni al fianco dell’Amministrazione Marino. E’ stato eletto al Consiglio comunale di Scicli nella lista civica Obiettivo comune, espressione dell’attuale primo cittadino, e ad essa è rimasto legato in questi anni senza ascoltare sirene politiche e non e lavorando al servizio della città interpretando i bisogni degli elettori, di quelli che gli hanno dato fiducia con il loro voto e di quelli che non l’hanno votato. “Svolgerò il mio compito di consigliere provinciale con spirito di servizio – commenta il professionista sciclitano – sono orgoglioso di essere espressione della mia città e lavorerò per il bene di questa provincia”.

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