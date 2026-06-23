Motyka Bike School Modica protagonista a Bagheria: doppio trionfo per i fratelli Borgese

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Un fine settimana intenso, ricco di impegni ma soprattutto di grandi soddisfazioni per la Motyka Bike School Modica, che continua a confermarsi tra le realtà più competitive e promettenti del ciclismo giovanile siciliano.

Mentre una parte della delegazione giallonera era impegnata al Meeting Nazionale di Viareggio, un altro gruppo di atleti ha difeso con orgoglio i colori del sodalizio modicano nella quarta prova su strada della Coppa Sicilia, disputata a Bagheria. Una trasferta che si è trasformata in una giornata memorabile grazie alle straordinarie prestazioni dei fratelli Santiago e Dominik Borgese, assoluti protagonisti nelle rispettive categorie.

A prendersi la scena nella categoria G2 Maschile è stato Santiago Borgese, autore di una gara praticamente perfetta. Fin dalle prime pedalate il giovane talento della Contea ha imposto il proprio ritmo alla corsa, dimostrando carattere, determinazione e una condizione atletica eccellente. Metro dopo metro ha aumentato il vantaggio sugli avversari, scavando un solco incolmabile che gli ha consentito di involarsi verso una splendida vittoria in solitaria. Un successo netto e meritato che conferma la crescita costante dell’atleta e il lavoro svolto quotidianamente dalla società.

Non meno emozionante è stata la prova di Dominik Borgese nella categoria G5 Maschile. In una gara combattuta e ricca di colpi di scena, il portacolori della Motyka Bike School Modica ha saputo gestire al meglio le fasi decisive della competizione. Dopo una serrata battaglia con i principali rivali, Dominik ha trovato lo spunto vincente negli ultimi metri, imponendosi in una spettacolare volata che gli ha regalato il gradino più alto del podio.

Due vittorie che rappresentano molto più di semplici successi sportivi. I risultati ottenuti dai fratelli Borgese testimoniano infatti il valore di un progetto tecnico che continua a produrre giovani talenti e a consolidare il ruolo della Motyka Bike School Modica nel panorama ciclistico regionale.

«La vittoria di Santiago e Dominik è la conferma che la strada intrapresa è quella giusta – spiegano dalla Motyka Bike School Modica –. Il successo dei fratelli Borgese è motivo di orgoglio per tutta la dirigenza, per i tecnici e per la famiglia. Questi risultati consolidano la crescita del nostro movimento e ci permettono di guardare con rinnovata fiducia al futuro».

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