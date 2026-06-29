Motyka Bike School Modica protagonista a Rometta Marea

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Ancora una domenica da incorniciare per la Motyka Bike School Modica, protagonista assoluta alla quinta tappa della Coppa Sicilia MTB, disputata a Rometta Marea, in provincia di Messina.

Il team giallonero della Contea ha confermato il proprio ottimo momento di forma, conquistando numerosi podi e chiudendo la manifestazione come seconda squadra classificata tra le società partecipanti, a conferma della crescita costante del movimento giovanile modicano.

Borgese e Tagliarini dominano le categorie giovanili

Tra i risultati più significativi spicca la vittoria di Santiago Borgese nella categoria G2M, protagonista di una prova solida e determinata che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio.

Nella stessa categoria, ottima prestazione anche per Giuseppe Agosta, che sfiora il podio con un quarto posto di grande valore.

Protagonista assoluta anche la categoria G4M, dove la Motyka Bike School Modica firma una prestigiosa doppietta: primo posto per Nicolò Tagliarini, seguito dal compagno di squadra Simone Adamo, secondo classificato. Buone prove anche per Gabriele Aprile, quindicesimo, Thomas Cataudella diciottesimo e Lorenzo Cassarino ventiduesimo.

Successi anche al femminile: vince Puccia

Giornata positiva anche nel settore femminile, con la vittoria di Bruna Maria Puccia nella categoria G5F, che conferma la competitività della scuola modicana anche tra le giovani atlete.

Nella categoria G5M, terzo gradino del podio per Dominik Borgese, mentre Saro Cicero chiude la gara al ventinovesimo posto dopo una prova comunque generosa.

Lo staff: “Orgogliosi dei nostri ragazzi”

Soddisfazione in casa Motyka Bike School Modica per i risultati ottenuti e per l’atteggiamento mostrato dagli atleti.

“Non possiamo che essere felici e orgogliosi dei nostri atleti – dichiarano dalla società –. Anche a Rometta Marea i risultati parlano chiaro, ma ciò che ci rende più soddisfatti è lo spirito di squadra e la voglia di migliorarsi costantemente”.

Un lavoro di crescita che passa anche dallo staff tecnico.

“Gran parte del merito va ai coach Laura Melilli e Rosario Tagliarini – continuano – che trasmettono ai ragazzi il valore dell’impegno e della costanza. Un ringraziamento speciale va anche alle famiglie e agli sponsor che sostengono quotidianamente questa realtà sportiva”.

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