Motyka Bike School Modica: una giornata da incorniciare alla Coppa Sicilia

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Continua a crescere e a raccogliere risultati importanti il vivaio della Motyka Bike School Modica, protagonista ad Avola nella quinta tappa di Coppa Sicilia su strada. I giovani ciclisti del sodalizio giallonero hanno regalato una nuova prova di grande valore, conquistando diversi piazzamenti sul podio e confermando la qualità del lavoro portato avanti dallo staff tecnico durante tutta la stagione.

Una giornata di sport, passione e soddisfazioni che premia non soltanto i risultati dei singoli atleti, ma anche il percorso di crescita costruito dalla società modicana attraverso allenamenti, sacrificio e spirito di squadra.

Santiago Borgese firma una vittoria da protagonista

Tra le prestazioni più brillanti della giornata spicca quella di Santiago Borgese, impegnato nella categoria G2M. Il giovane atleta della Motyka Bike School ha interpretato la gara nel migliore dei modi, riuscendo a prendere il comando già nelle prime fasi della competizione.

Con grande sicurezza e determinazione, Borgese ha imposto il proprio ritmo, conducendo una lunga fuga solitaria fino al traguardo. Una prestazione di carattere che gli ha permesso di conquistare un prestigioso primo posto e di salire sul gradino più alto del podio.

Adamo e Tagliarini protagonisti nella categoria G4M

Ottima prova anche nella categoria G4M, dove Simone Adamo e Nicolò Tagliarini hanno dimostrato grande maturità tattica.

I due giovani ciclisti modicani hanno gestito la gara con attenzione fin dalle prime battute, rimanendo costantemente nelle posizioni di vertice e interpretando al meglio le diverse fasi della corsa.

Al termine della prova sono arrivati due importanti piazzamenti: Adamo ha chiuso al terzo posto, mentre Tagliarini ha conquistato la quarta posizione, confermando l’ottimo stato di forma e la forza del gruppo giallonero.

Dominik Borgese conquista un prezioso terzo posto

Nella categoria G5M è arrivata un’altra prestazione di rilievo con Dominik Borgese, autore di una gara da protagonista.

Il giovane atleta ha guidato la corsa per gran parte della competizione, dimostrando grande capacità e determinazione. Un piccolo problema al cambio nella parte finale della gara gli ha impedito di lottare per un risultato ancora più prestigioso, ma Borgese è riuscito comunque a reagire e a conquistare un meritato terzo posto.

Un piazzamento che conferma il suo valore e la capacità di affrontare anche gli imprevisti con carattere e grinta.

Motyka Bike School terza tra le società partecipanti

I risultati ottenuti dai giovani atleti hanno permesso alla Motyka Bike School Modica di conquistare anche un importante riconoscimento nella classifica generale delle società.

Il team modicano ha infatti chiuso la tappa di Coppa Sicilia su strada al terzo posto, un risultato che valorizza il lavoro svolto quotidianamente da tecnici, dirigenti, famiglie e giovani ciclisti.

«Siamo orgogliosi dei nostri piccoli campioni – sottolinea la dirigenza della Motyka Bike School – perché questi risultati sono il frutto di sacrificio, costanza e spirito di squadra. Il merito va ai ragazzi, ai tecnici, ai dirigenti e alle famiglie che ogni giorno ci permettono di crescere e migliorare. Continueremo a lavorare per fare sempre meglio, pedalata dopo pedalata».

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