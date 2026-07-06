Motyka Bike School Modica conquista Palagonia: quattro successi e un prestigioso secondo posto

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La Motyka Bike School Modica conferma il suo straordinario momento di forma e torna da Palagonia con un bottino di assoluto prestigio. Alla quarta tappa del circuito di ciclismo su strada, la formazione giallonera ha conquistato quattro vittorie di categoria, numerosi piazzamenti di rilievo e soprattutto il secondo posto nella classifica riservata alle società partecipanti, risultato che certifica la costante crescita del vivaio modicano.

Una giornata ricca di emozioni, caratterizzata da determinazione, spirito di squadra e capacità di reagire anche davanti agli imprevisti.

Carlo Andrea Borgese supera un guasto meccanico e chiude nella Top 10

La giornata della Motyka Bike School Modica si era aperta con un episodio sfortunato nella categoria G1 Maschile.

Carlo Andrea Borgese, infatti, è stato costretto a fare i conti con un guasto meccanico che ha compromesso una gara iniziata con grandi ambizioni. Nonostante il contrattempo, il giovane ciclista non ha mai perso lucidità né entusiasmo.

Con grande determinazione ha continuato a lottare fino all’ultimo metro, riuscendo a conquistare un prezioso decimo posto, entrando così nella Top 10 e dimostrando carattere e maturità sportiva.

Santiago Borgese domina la categoria G2 Maschile

Il pronto riscatto della squadra è arrivato nella categoria G2 Maschile, dove Santiago Borgese ha firmato una vittoria autoritaria.

Sin dalle prime pedalate il giovane atleta ha imposto un ritmo elevatissimo, prendendo immediatamente il comando della corsa. Con intelligenza tattica e ottima gestione dello sforzo ha mantenuto il controllo della gara fino al traguardo, tagliato a braccia alzate dopo una prestazione praticamente perfetta.

Simone Adamo trionfa nella G4 dopo una gara ricca di tensione

Tra i momenti più intensi della giornata spicca la prova della categoria G4 Maschile.

La competizione è stata infatti interrotta quando mancavano tre giri alla conclusione per consentire i soccorsi a seguito di una brutta caduta. Alla ripartenza è emerso tutto il carattere di Simone Adamo, che ha preso con decisione la testa della corsa e, grazie a una prestazione di grande personalità, ha conquistato una meritata vittoria.

Sempre nella stessa categoria è arrivato anche l’ottimo quarto posto di Nicolò Tagliarini, protagonista di una gara solida e combattiva.

Dominik Borgese completa la giornata perfetta della Motyka Bike School

A mettere il sigillo su una giornata già ricca di soddisfazioni ci ha pensato Dominik Borgese, che nella categoria G5 Maschile ha conquistato un’altra splendida vittoria, confermando l’eccellente stato di salute dell’intero gruppo modicano.

Quattro successi individuali che testimoniano il valore tecnico degli atleti e l’efficacia del lavoro svolto quotidianamente dalla società.

Secondo posto tra le società: un premio al lavoro di squadra

Le prestazioni dei giovani ciclisti hanno consentito alla Motyka Bike School Modica di salire sul secondo gradino del podio nella classifica delle società, risultato che rappresenta uno dei momenti più significativi della stagione.

Soddisfatta Arianna Melilli, che ha sottolineato il valore del lavoro svolto da tutto il gruppo.

«I risultati ottenuti da tutti i ragazzi ci hanno permesso di salire sul podio al secondo posto nella classifica delle società partecipanti alla quarta tappa. Un riconoscimento che premia il lavoro svolto quotidianamente da atleti, tecnici e famiglie. È stata una giornata da incorniciare, che conferma la crescita del gruppo e la forza di una squadra che continua a portare con orgoglio i colori gialloneri nei campi di gara».

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