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Vittoria Bonincontro da record: la giovane di Scicli vola ai vertici dell’atletica siciliana

23 Giu 2026 10:12
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La giovanissima Vittoria Bonincontro corre per i colori dell’ASD Scicli Running ed ai Campionati regionali Cadetti/e che si sono tenuti a Catania nello scorso fine settimane ha brillato sotto la guida dei tecnici Luca Savà e Saverio Lorefice. Grazie al nuovo record personale con il tempo di 3:13.74, Vittoria Bonincontro non solo si è resa protagonista della migliore prestazione stagionale in provincia di Ragusa ma è riuscita a qualificarsi alla partecipazione del prestigioso Palio delle Province a Castelbuono. Nella categoria cadetti/e è la quarta atleta in assoluto in Sicilia, posizione che la pone ai vertici regionali della categoria. La costanza, l’impegno e la dedizione a questa disciplina, maturata anche in ambito familiare, le rendono onore portandola verso un futuro di successi.

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