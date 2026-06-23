L’ASP di Ragusa si conferma tra le realtà sanitarie più innovative a livello nazionale grazie alla selezione da parte di AGENAS nell’ambito dell’Avviso dedicato alla telemedicina per i grandi anziani, ossia persone con almeno 80 anni e affette da patologie croniche. Il progetto presentato dall’azienda siciliana, in qualità di capofila insieme alle ASP di Messina […]
Vittoria Bonincontro da record: la giovane di Scicli vola ai vertici dell’atletica siciliana
23 Giu 2026 10:12
La giovanissima Vittoria Bonincontro corre per i colori dell’ASD Scicli Running ed ai Campionati regionali Cadetti/e che si sono tenuti a Catania nello scorso fine settimane ha brillato sotto la guida dei tecnici Luca Savà e Saverio Lorefice. Grazie al nuovo record personale con il tempo di 3:13.74, Vittoria Bonincontro non solo si è resa protagonista della migliore prestazione stagionale in provincia di Ragusa ma è riuscita a qualificarsi alla partecipazione del prestigioso Palio delle Province a Castelbuono. Nella categoria cadetti/e è la quarta atleta in assoluto in Sicilia, posizione che la pone ai vertici regionali della categoria. La costanza, l’impegno e la dedizione a questa disciplina, maturata anche in ambito familiare, le rendono onore portandola verso un futuro di successi.
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