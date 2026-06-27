Nuovo straniero per lil Volley Modica: arriva l’opposto tedesco Jannis Hopt

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Nuovo rinforzo internazionale per il Volley Modica, che ufficializza l’arrivo dell’opposto tedesco Jannis Hopt, colpo di mercato di grande spessore per la formazione biancoazzurra guidata da coach Enzo Distefano.

Un innesto fortemente voluto dalla dirigenza, con il lavoro congiunto del direttore sportivo Salvo Monaco e del direttore generale Luca Leocata, che hanno portato a Modica un atleta di esperienza internazionale e con un curriculum importante tra Germania e Italia. L’obiettivo è chiaro: alzare ulteriormente il livello della rosa e consolidare le ambizioni della squadra per la prossima stagione.

Nato a Friedrichshafen nel 1996, Hopt è un opposto di 205 centimetri che fa della potenza sotto rete e della presenza fisica i suoi punti di forza principali. Il giocatore arriva da una stagione disputata in Serie A2 con la Prisma Taranto Volley, dove era approdato nel gennaio 2025 dopo l’esperienza in Superlega.

Il percorso del nuovo opposto biancoazzurro è ricco di tappe significative nel panorama tedesco: cresciuto nelle giovanili del Volley YoungStars Friedrichshafen, ha esordito nella stagione 2014/2015 in Serie A con il CV Mitteldeutschland. Successivamente ha vestito le maglie dello United Volleys Rhein-Main e del TV Rottenburg, prima di passare nel 2020 all’Helios Grizzlys Giesen. L’anno seguente ha giocato con il Blue Volleys Gotha, mentre la sua ultima esperienza in Germania è stata con il Ceratonia Volleys Eltmann, fino al trasferimento in Italia.

L’arrivo di Hopt rappresenta un tassello importante per il progetto tecnico della squadra della Contea, che punta su un mix di organizzazione, crescita collettiva e qualità individuali per migliorare il proprio rendimento e consolidarsi nei piani alti della classifica.

“Sono molto felice di questa opportunità – ha dichiarato il nuovo opposto dell’Avimec Modica – dopo la scorsa stagione volevo restare in Italia e questa proposta è stata la più convincente. Non vedo l’ora di iniziare, conoscere i compagni e i tifosi. Voglio dare il massimo per aiutare la squadra a crescere e portare in alto il nome della città”.

Entusiasmo e determinazione, dunque, accompagnano il nuovo arrivo in casa Avimec Modica, che si prepara a vivere una stagione con rinnovate ambizioni e un reparto offensivo ancora più competitivo.



© Riproduzione riservata