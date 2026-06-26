Ragusa: al via l’avviso da 2,8 milioni per le politiche giovanili: presentazione del bando

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Un’opportunità concreta per il mondo giovanile e per il tessuto associativo del territorio. L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ragusa, insieme alla Consulta Comunale Giovanile, promuove la presentazione dell’Avviso Pubblico Regionale “Iniziative Territoriali e Reti di Collaborazione”, finanziato nell’ambito del Fondo per le Politiche Giovanili 2025/2026.

Il bando mette a disposizione oltre 2,8 milioni di euro destinati alla realizzazione di progetti rivolti ai giovani tra i 14 e i 35 anni, con l’obiettivo di favorire percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale sul territorio.

Le iniziative finanziabili spaziano in diversi ambiti strategici: dalla cittadinanza attiva e partecipazione giovanile al lavoro e autoimprenditorialità, dal volontariato e inclusione sociale ai temi dell’ambiente e sostenibilità, fino alla cultura, sport e innovazione sociale.

Particolare attenzione è riservata alla costruzione di reti territoriali, elemento centrale del bando, che prevede la collaborazione tra associazioni, enti del Terzo Settore, istituzioni scolastiche, università, amministrazioni locali e Consulte Giovanili, con l’obiettivo di rafforzare la capacità progettuale condivisa.

La presentazione dell’avviso rappresenterà un momento di approfondimento sulle modalità di partecipazione, sui criteri di valutazione e sulle opportunità offerte dal finanziamento regionale, con un focus sulle possibili ricadute per il territorio ibleo.

L’appuntamento è fissato per lunedì 29 giugno alle ore 15:00, presso il Centro Direzionale della Zona Artigianale di Ragusa, in via On.le Dott. Corrado Di Quattro (saletta primo piano).

Un incontro pensato per trasformare idee e progettualità in opportunità concrete, favorendo la nascita di nuove reti e iniziative dedicate alle giovani generazioni e allo sviluppo del territorio.[image: image.png]



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