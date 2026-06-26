Il Comune di Pozzallo guarda già a settembre: orari più lunghi e iscrizioni aperte per l’asilo nido comunale

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Mentre l’estate entra nel vivo e molte famiglie si preparano alle vacanze, il Comune di Pozzallo pensa già al prossimo anno educativo. L’obiettivo è consentire ai genitori di organizzarsi per tempo e programmare con serenità il rientro di settembre, introducendo importanti novità per il servizio dell’Asilo Nido Comunale.

L’amministrazione comunale ha infatti annunciato un ampliamento dell’orario di apertura della struttura, pensato per rispondere in maniera sempre più concreta alle esigenze delle famiglie e conciliare più facilmente i tempi di lavoro con quelli dedicati ai figli.

A partire da settembre il nido sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16, mentre il sabato il servizio sarà garantito dalle 8 alle 14, offrendo così una fascia oraria più ampia rispetto al passato.

Contestualmente, il Comune ha comunicato che sono ancora aperte le iscrizioni, sia per l’anno educativo in corso sia per l’anno scolastico 2026/2027. Una scelta che permette ai genitori di pianificare con largo anticipo l’inserimento dei propri bambini.

L’Asilo Nido Comunale rappresenta un servizio educativo fondamentale per la prima infanzia, offrendo ai piccoli un ambiente sicuro, accogliente e stimolante nel quale crescere, socializzare e sviluppare le proprie capacità, grazie al supporto di personale qualificato.

Per informazioni e per la presentazione delle domande di iscrizione è possibile rivolgersi al Settore Servizi alla Persona – Pubblica Istruzione del Comune di Pozzallo, contattando il numero 0932 1839325.

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