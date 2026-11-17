Volley Modica, Distefano dopo Terni: con Vibo non basterà vincere, servirà convincere

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Testa subito alla prossima. L’Avimec Modica è tornata in palestra lunedì mattina al PalaRizza per lasciarsi alle spalle la sconfitta di sabato sul campo del Terni Volley Academy e preparare la gara casalinga di domenica contro la Tonno Callipo Vibo Valentia.

Prima della seduta che ha aperto la settimana, coach Enzo Distefano ha riunito i “Galletti” per analizzare la trasferta umbra e capire cosa non abbia funzionato al PalaTerni. «Torniamo da Terni con zero punti – spiega il tecnico – dopo aver avuto un buon approccio alla partita e aver vinto il primo set». Poi la luce si è spenta: dal secondo set in avanti Terni è salita in cattedra, più agguerrita e determinata, e ha messo in difficoltà i biancoazzurri soprattutto nella fase di sideout, con gli attaccanti modicani che hanno cominciato a faticare a mettere palla a terra rispetto alle giornate precedenti.

A pesare, secondo Distefano, anche il servizio degli umbri, cresciuto in efficienza dalla seconda frazione in poi, che ha creato problemi in ricezione e nella costruzione del gioco. «Peccato – continua – perché siamo stati costretti sempre a inseguire, anche se li abbiamo sempre raggiunti in tutti i parziali che abbiamo perso». A fare la differenza, qualche sbavatura e qualche errore gratuito di troppo nei momenti decisivi, insieme a una buona fase break dei padroni di casa. Il rammarico più grande è il quarto set, sfuggito ai vantaggi dopo una bella rimonta, per qualche errore in più in attacco.

«Ci lecchiamo le ferite ma – aggiunge – torniamo dall’Umbria con grande consapevolezza e soprattutto prendendo insegnamento da quello successo al PalaTerni». Il pensiero va già alla sfida del PalaRizza, dove, avverte il coach, non basterà più vincere ma bisognerà anche convincere, per ritrovare fiducia in qualità che, a suo giudizio, la squadra ha in abbondanza.

Il lavoro della settimana servirà anche a rimettere mano all’impianto di gioco: «In settimana – conclude Enzo Distefano – rivedremo il nostro sistema di gioco e lo ricostruiremo in allenamento perché c’è bisogno di una svolta anche da questo punto di vista. Personalmente sono del tutto fiducioso delle qualità dei miei ragazzi e sono certo che già dal primo allenamento saranno sul pezzo per cercare di migliorare sapendo già cosa c’è da fare in palestra».

Fino a sabato la squadra si allenerà tra palestra e taraflex del PalaRizza, dove l’ultima volta ha superato 3-0 il Corigliano. Contro Vibo Valentia, davanti ai propri tifosi, servirà una prova convincente da parte di tutti per riscattare la serata sottotono di Terni e dimostrare quanto vale un gruppo sul quale la società ha investito molto.

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