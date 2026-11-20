Avimec Modica, domenica al PalaRizza il derby del Sud con Vibo Valentia

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Vincere e convincere, per lasciarsi alle spalle la serata storta di Terni. L’Avimec Modica torna al PalaRizza domenica, primo servizio alle 19, per il derby del Sud contro la Tonno Callipo Vibo Valentia: due squadre a caccia di punti e di riscatto.

I Galletti di coach Enzo Distefano vogliono cancellare la prestazione sottotono in Umbria, quella del 3-1 subito in rimonta a Terni. Dall’altra parte della rete arriva una Vibo Valentia penultima nel girone Blu, ma con un roster che vale più della classifica.

Vibo, neopromossa con un passato in Serie A

Il sestetto di coach Nunzio Lanci sbarca in Sicilia con una vittoria e tre sconfitte nelle ultime uscite. I giallorossi calabresi hanno scelto di ripartire dal basso e sono neopromossi in categoria, ma alle spalle hanno ventidue anni di Serie A, un campionato di Superlega e quattro Coppe Italia di A2 in bacheca.

Graziani: «Partita cruciale per la Coppa Italia»

In casa modicana torna a pieno regime l’esperto Alessandro Graziani, fermato da un infortunio nel riscaldamento prima della gara di Campobasso. «Siamo un roster quasi del tutto nuovo e abbiamo bisogno di un po’ di tempo», ammette, definendo l’Avimec «una squadra operaia» che non ha paura delle ore in palestra. Domenica, spiega, è una partita cruciale in vista del giro di boa e della Coppa Italia: «Abbiamo tutte le possibilità per vincerla».

Sarà una sfida speciale per il palleggiatore Giacomo Piovan, ex di turno. «Non sarà una partita facile, anche loro sono in cerca di punti», avverte. In spogliatoio la parola d’ordine è la stessa del coach: vincere e convincere. Piovan chiama a raccolta il pubblico, che domenica più che mai potrà essere l’uomo in più in campo.

La vigilia era stata aperta dallo stesso Distefano, che subito dopo Terni aveva avvertito: con Vibo non basterà vincere, servirà convincere. Al PalaRizza, del resto, l’Avimec aveva già dato una prova di forza con il 3-0 al Corigliano.

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