Rugby, il XV del Sud-Est cerca il riscatto: domenica il derby con Palermo in Serie B

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Il XV del Sud-Est torna in campo con l’obiettivo di reagire dopo la sconfitta subita a Bari. Domenica 22 novembre, alle 14, allo stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta, la formazione che riunisce il rugby di Ragusa e Siracusa affronterà il Rugby Palermo nel recupero della seconda giornata del campionato nazionale di Serie B.

Un derby siciliano che arriva in un momento importante della stagione. Il XV del Sud-Est aveva iniziato il campionato con il netto successo per 52-5 contro il San Gregorio, prima della battuta d’arresto in trasferta contro le Tigri Bari, che si sono imposte 19-7. Il recupero contro Palermo offre quindi subito l’occasione per riprendere il cammino e aggiungere punti alla classifica. La gara, originariamente prevista il 25 ottobre, era stata rinviata.

RagusaOggi aveva seguito già dall’inizio la nuova stagione del XV del Sud-Est, raccontando l’esordio in Serie B e il progetto sportivo che unisce Ragusa e Siracusa.

Il XV del Sud-Est contro Palermo

La sfida di Caltanissetta si preannuncia interessante anche per il percorso delle due formazioni. Palermo arriva all’appuntamento dopo una vittoria esterna a Trepuzzi e una sconfitta contro il IV Circolo Benevento, mentre il XV del Sud-Est vuole soprattutto lasciarsi alle spalle il passo falso di Bari. La partita sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale YouTube del Rugby Palermo.

Ma quella di domenica sarà una giornata piena per tutto il movimento del Sud-Est.

Alle 14.30, al campo rugby di Ragusa, scenderà in campo la Cadetta del XV del Sud-Est, impegnata nel campionato di Serie C contro le Aquile del Tirreno di Milazzo. Un appuntamento casalingo che consentirà agli appassionati ragusani di seguire da vicino un’altra delle formazioni del progetto.

I giovani in campo

Spazio anche al settore giovanile. L’Under 14 sarà impegnata al campo San Teodoro di Librino, a Catania, in un triangolare che vedrà Ragusa e Syrako insieme contro Scarlets Modica e I Briganti. In campo nel corso del weekend anche le formazioni Under 16 e Under 18.

Un movimento che continua dunque a coinvolgere più categorie, dalla Serie B ai giovani, nel percorso nato dalla collaborazione tra le realtà rugbistiche di Ragusa e Siracusa. E per la prima squadra il primo obiettivo è immediato: tornare da Caltanissetta con una risposta dopo la sconfitta di Bari.

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