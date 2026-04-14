Dal buio alla gloria: il XV del Sud-Est vince in rimonta e si gioca tutto all’ultima giornata

Il XV del Sud-Est chiude con una vittoria pesantissima l’ultima gara casalinga del campionato di Serie B, superando il Rugby Nuovo Salario allo stadio del rugby di Ragusa al termine di una sfida intensa, combattuta e ricca di colpi di scena.

Sin dalle prime battute è chiaro che la partita sarà tutt’altro che semplice per i padroni di casa. Nel primo tempo, infatti, è il Rugby Nuovo Salario a dettare il ritmo, imponendo il proprio gioco e mantenendo il controllo del punteggio per tutta la frazione. Gli ospiti costruiscono con continuità, occupano stabilmente la metà campo avversaria e mettono sotto pressione il XV del Sud-Est, costretto a difendersi a lungo nei propri 22 metri senza riuscire a trovare fluidità offensiva.

Ma è nella ripresa che cambia tutto. Il XV del Sud-Est rientra in campo con un atteggiamento completamente diverso, più aggressivo e determinato. L’inerzia della gara si ribalta progressivamente: la squadra siciliana prende fiducia, alza il ritmo e riesce a imporre il proprio gioco, conquistando metri e punti. La rimonta si concretizza grazie a una prova di carattere che evidenzia maturità e crescita, elementi fondamentali per una squadra al suo primo anno nella categoria.

Il successo finale non è solo una vittoria di giornata, ma un risultato che pesa enormemente nella corsa alle zone alte della classifica. Il campionato resta infatti apertissimo e si deciderà negli ultimi 80 minuti. Il prossimo impegno vedrà il XV del Sud-Est affrontare una trasferta decisiva a Frascati, in uno scontro diretto che potrebbe determinare le sorti della stagione.

Nel frattempo, il CUS Catania, grazie alla vittoria proprio contro Frascati, ha raggiunto quota 65 punti e si prepara ad affrontare la capolista a Roma, contribuendo a rendere ancora più incerto e avvincente il finale di stagione.

Tutti gli scenari restano aperti in un campionato di Serie B che ha visto il XV del Sud-Est protagonista assoluto sin dal debutto. Ora resta un’ultima battaglia, quella decisiva, dove si giocherà tutto.

E in un finale così equilibrato, davvero, può succedere di tutto.

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