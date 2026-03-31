Serie B Rugby: il XV del Sud-Est espugna la Capitolina e riapre la corsa al vertice

Colpo pesantissimo in trasferta per il XV del Sud-Est, che supera la Capitolina con il punteggio di 22-12 e conquista anche il prezioso bonus offensivo grazie alle quattro mete realizzate. Un successo che rilancia con forza le ambizioni della formazione del Sud-Est in un finale di stagione ancora tutto da scrivere.

Rimonta di carattere: vittoria pesante in trasferta

La gara non era iniziata nel migliore dei modi per il XV del Sud-Est, sorpreso nei primi minuti da una meta della Capitolina. Una partenza in salita che avrebbe potuto condizionare l’incontro, ma la reazione della squadra ospite è stata immediata e concreta.

Con determinazione e qualità, il XV del Sud-Est ha ribaltato l’inerzia del match, imponendo il proprio gioco e trovando quattro mete fondamentali per il risultato finale. Il 22-12 conclusivo certifica una prestazione solida, capace di coniugare efficacia offensiva e tenuta difensiva nei momenti chiave.

Classifica apertissima: corsa al secondo posto infuocata

A due giornate dal termine del campionato di Serie B, il girone si conferma estremamente equilibrato. La Primavera Rugby ha già conquistato matematicamente la promozione in Serie A, ma alle sue spalle la battaglia per le posizioni di vertice è ancora apertissima.

Il secondo posto è attualmente condiviso da Frascati Rugby e CUS Catania, entrambe a quota 60 punti. Il XV del Sud-Est insegue a 56 punti, pienamente in corsa per un piazzamento di prestigio.

Calendario decisivo: scontri diretti e incroci pericolosi

Il prossimo turno si preannuncia determinante per gli equilibri del girone. Il XV del Sud-Est tornerà in campo davanti al proprio pubblico contro il Rugby Nuovo Salario, con l’obiettivo di conquistare un’altra vittoria e possibilmente il bonus.

Contemporaneamente, a Catania andrà in scena lo scontro diretto tra CUS Catania e Frascati Rugby, una sfida che potrebbe cambiare completamente la classifica.

L’ultima giornata sarà altrettanto decisiva: il CUS Catania affronterà la Capitolina, mentre il XV del Sud-Est chiuderà il proprio campionato proprio contro Frascati, in un altro confronto diretto ad altissima tensione.

Obiettivo massimo: vincere e sperare

Per il XV del Sud-Est il percorso è chiaro e senza margini di errore: vincere entrambe le partite rimaste, cercando di ottenere il massimo dei punti disponibili, e osservare con attenzione i risultati delle dirette concorrenti.

Gli scenari restano aperti e dipenderanno molto dall’esito dello scontro tra CUS Catania e Frascati. Una vittoria dei siciliani potrebbe consolidare la loro posizione, mentre un successo dei laziali riaprirebbe completamente i giochi, offrendo al XV del Sud-Est l’opportunità di giocarsi tutto nell’ultima giornata.

Finale di stagione ad alta tensione

Il campionato di Serie B si avvia verso un epilogo carico di tensione e aspettative. Con la promozione già assegnata, l’attenzione si concentra ora su una corsa serrata per le posizioni di vertice.

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