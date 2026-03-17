In occasione della Festa del Papà, i Consultori familiari dell’ASP di Ragusa promuovono una serie di iniziative dedicate al ruolo paterno e alla relazione tra padri e figli. Gli appuntamenti, organizzati dall’U.O.S.D. Coordinamento Consultori, diretta dalla dottoressa Nunziata Pace, vogliono offrire ai genitori uno spazio di dialogo, ascolto e condivisione, valorizzando l’importanza della figura paterna […]
Rugby: il XV del Sud-Est travolge il Villa Pamphili 46-15 e vola al quarto posto
17 Mar 2026 16:58
Prestazione autoritaria del XV del Sud-Est, che allo stadio del Rugby di Ragusa supera con un netto 46-15 il Villa Pamphili, al termine di una partita intensa giocata sotto una pioggia battente e con un vento fastidioso che ha accompagnato tutti gli ottanta minuti.
Nonostante le condizioni meteo difficili, la gara ha regalato ritmo e spettacolo, con i padroni di casa capaci di imporre il proprio gioco soprattutto nella ripresa.
Avvio vivace e primo tempo ricco di mete
Il match si apre subito con il calcio piazzato di Failla dopo appena un minuto, che porta in vantaggio il Sud-Est.
La reazione dei romani arriva al 10’, quando l’ala Borsù trova la meta del momentaneo sorpasso.
Il Sud-Est però non si scompone e torna subito avanti: al 15’ è ancora Failla a schiacciare oltre la linea di meta dopo una bella azione offensiva sviluppata vicino alla linea avversaria.
Il ritmo resta alto e al 23’ arriva anche la meta di De Luca, che ritrova il sorriso dopo un periodo senza segnature. Poco dopo, al 29’, è il turno di Simone Malfa, autore di una prestazione convincente che gli vale il titolo di migliore in campo.
Gli ospiti accorciano al 32’, ma la risposta dei padroni di casa è immediata: Brullo finalizza un efficace drive da touche della mischia, riportando il Sud-Est a distanza di sicurezza.
Nel finale di primo tempo il Villa Pamphili trova un’altra meta che fissa il punteggio sul 25-15.
Ripresa a senso unico
Nel secondo tempo il XV del Sud-Est cambia passo e prende definitivamente il controllo della partita, costringendo gli avversari a difendere per lunghi tratti nella propria metà campo.
A salire in cattedra è Amenta, che al 25’ trova due mete in pochi minuti, chiudendo di fatto la gara.
Nel finale c’è spazio anche per l’ultima marcatura: Vito Dicaro schiaccia oltre la linea e fissa il risultato sul definitivo 46-15, tra gli applausi del pubblico presente allo stadio del Rugby di Ragusa.
Classifica e prossimo derby
Grazie a questo successo il XV del Sud-Est supera il Villa Pamphili in classifica, conquistando il quarto posto.
All’orizzonte c’è ora un appuntamento molto atteso: domenica prossima si giocherà l’ultimo derby siciliano contro il Cus Catania, reduce da una vittoria sul Benevento che gli ha permesso di consolidare il secondo posto.
Una sfida che si annuncia decisiva per il rush finale della stagione e per le ambizioni del Sud-Est.
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