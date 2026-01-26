Rugby: impresa del XV del Sud-Est: la capolista Frascati cade sotto i colpi dei siciliani

RAGUSA – Una domenica di rugby d’altri tempi, segnata dal clima rigido e dalle raffiche di vento, ma scaldata da una prestazione monumentale. Il XV del Sud-Est chiude il girone d’andata di Serie B firmando l’impresa della stagione: battere la capolista Frascati Rugby. Il punteggio finale di 29-19 fotografa una superiorità netta, frutto di un progetto tecnico – nato dall’unione di Ragusa Rugby e Syrako – che sta dimostrando tutta la sua solidità, portando in campo con identità i colori bianco, nero e blu. Un primo tempo da manuale

I primi 30 minuti di gioco sono stati un monologo del XV del Sud-Est. La squadra ha preso il comando delle operazioni fin dal 3’, con un calcio di punizione di Dinatale, per poi scatenare la propria forza offensiva. All’8’ è Samuele Sapuppo a schiacciare oltre la linea, seguito al 25’ dalla prima meta di giornata di uno strepitoso Gabriele Paternò.

Nonostante il tentativo di reazione del Frascati con la meta di Quadri al 33’, i siciliani non hanno abbassato la guardia, trovando allo scadere della prima frazione la seconda marcatura personale di Paternò, che ha mandato le squadre al riposo sul 24-7. Cuore e difesa nella ripresa

Nel secondo tempo la capolista ha provato a onorare il proprio primato, accorciando le distanze con le mete di Paladini e Grossi e portandosi sul 24-19 al 71’. Nel momento di massimo sforzo laziale è emerso il carattere del XV del Sud-Est: una difesa solida ha retto agli assalti avversari, prima che Sapuppo chiudesse definitivamente i conti al 75’ con la meta del 29-19 finale. Protagonisti e classifica

Il premio di migliore in campo è andato meritatamente a Gabriele Paternò: le sue due mete lo portano a quota sei centri stagionali, confermandolo come uno dei terminali offensivi più efficaci del campionato. Fondamentale anche il piede di Dinatale, preciso nelle trasformazioni e nella gestione del match.

La vittoria ridisegna l’alta classifica del girone, che vede:

Il Frascati resta in vetta a quota 35 punti, mentre il XV del Sud-Est sale a 31, consolidando il quarto posto e riducendo il distacco dalle prime posizioni. Il tabellino

XV SUD-EST – Frascati 29-19 (5-0)

Marcatori XV Sud-Est: Mete: Sapuppo (2), Paternò (2). Trasformazioni: Dinatale (3). Punizioni: Dinatale (1).

Marcatori Frascati: Mete: Quadri, Paladini, Grossi. Trasformazioni: Di Tizio (2). Prossimo appuntamento

Non c’è tempo per cullarsi sugli allori. Il XV del Sud-Est tornerà in campo domenica prossima per la prima giornata del girone di ritorno, quando affronterà le Tigri Bari. Con questa determinazione, continuare a guardare verso l’alto è più che legittimo.

[image: image.png]



