“SuperPonteprimo in volo”: il XV del Sud-Est travolge le Tigri Bari 50-10

Vittoria spettacolare per il XV del Sud-Est, che al campo di Ragusa, ha superato le Tigri Bari con un netto 50-10. La partita ha visto una partenza aggressiva dei padroni di casa, capaci di imporre il proprio ritmo sin dai primi minuti e di consolidare il vantaggio già nel primo tempo.

La fase iniziale è stata molto combattuta: dopo la meta di Ponteprimo al 3’ e la trasformazione di Dinatale (7-0), le Tigri hanno risposto con una punizione di Castiello (7-3). Al 30’ è ancora il XV del Sud-Est a segnare con Paternò, trasformata da Dinatale (14-3), prima della meta ospite di Longo che ha fissato il punteggio del primo tempo sul 14-10.

Secondo tempo da urlo per i siciliani

Nella seconda frazione, i biancoazzurri hanno legittimato il vantaggio con una serie di mete spettacolari: Failla, Malfa, Paternò, e due mete di Ponteprimo, quest’ultimo eletto Miglior Giocatore in campo, hanno scavato un solco definitivo, chiudendo con il capitano Ruben La Rocca sul 50-10.

La foto più iconica della partita ritrae Ponteprimo in volo per la meta, sospeso nell’aria come un vero “Superman”, simbolo della prestazione superlativa del giovane talento argentino. Un’immagine che rende perfettamente l’entusiasmo della giornata e il dinamismo della squadra.

Prossimi impegni

Dopo questa convincente vittoria casalinga, il XV del Sud-Est osserverà un periodo di riposo prima della prossima sfida, fuori casa contro la Primavera Roma, in programma il 15 febbraio.

Tabellino essenziale: XV Sud-Est vs Tigri Bari 50-10

Primo tempo:

3’ Meta XV Sud-Est – Ponteprimo (trasforma Dinatale 7-0)

8’ Punizione Tigri Bari – Castiello (7-3)

30’ Meta XV Sud-Est – Paternò (trasforma Dinatale 14-3)

35’ Meta Tigri Bari – Longo (trasforma Castiello 14-10)

Secondo tempo:

2’ Meta XV Sud-Est – Failla (trasforma Dinatale 21-10)

16’ Meta XV Sud-Est – Malfa (non trasformata 26-10)

20’ Meta XV Sud-Est – Paternò (non trasformata 31-10)

23’ Meta XV Sud-Est – Ponteprimo (non trasformata 36-10)

28’ Meta XV Sud-Est – Ponteprimo (trasforma Dinatale 43-10)

35’ Meta XV Sud-Est – La Rocca (trasforma Dinatale 50-10)

