Rugby Serie B: il XV del Sud-Est supera il Cus Catania e conquista il derby

Il XV del Sud-Est conquista una vittoria sofferta e spettacolare nel derby siciliano di Serie B, superando il Cus Catania 17-16 allo stadio del rugby di Ragusa. Una sfida equilibrata, decisa dai dettagli, che ha visto i padroni di casa imporsi grazie a una mischia dominante e a una gestione impeccabile dei punti d’incontro.

Il match si apre con gli ospiti avanti grazie alla meta di Ingrassia trasformata da Scarpaci (0-7), ma il Sud-Est reagisce prontamente con la meta di Ruben La Rocca (5-7) e il sorpasso firmato da Sapuppo, trasformata da Ponteprimo (12-7). Prima dell’intervallo, il Cus Catania accorcia con un calcio di punizione di Scarpaci, chiudendo il primo tempo sul 12-10.

Nella ripresa il XV del Sud-Est allunga con la meta di Andrea De Luca (17-10), mentre il Cus Catania risponde con due calci di punizione di Lugenti, fissando il punteggio sul 17-16 e mantenendo alta la tensione fino all’ultimo minuto.

Decisivo è stato il dominio della mischia chiusa e l’efficacia nelle maul e nelle ruck, con il miglior in campo Gabriele Brullo, autore di numerosi recuperi e punto di riferimento costante per tutta la squadra. Ottime le prestazioni di Sapuppo, Ponteprimo, Andrea De Luca, Mirko Amenta e Ayrton Bucci.

Il Cus Catania ha confermato il suo valore, rendendo il derby una partita avvincente e combattuta fino alla sirena finale. Ora il XV del Sud-Est guarda al prossimo impegno in trasferta contro la Capitolina a Roma, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e continuare la corsa in Serie B.

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