Rugby, serie B: i “ragazzi del XV Sud Est” pronti all’esordio ma senza pubblico

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E’ormai alle porte la stagione del “XV del Sud-Est”: domenica a Ragusa l’esordio contro il San Gregorio. La formazione nata dalla collaborazione tra le realtà rugbistiche di Ragusa e Siracusa e pronta ad affrontare una nuova avventura nel Campionato Nazionale di Serie B.

Il debutto è in programma domenica 18 ottobre alle ore 15:30, allo Stadio del Rugby di via Forlanini a Ragusa, dove il XV del Sud-Est affronterà il San Gregorio Rugby nella prima giornata di campionato. Ma attenzione, la gara di domenica sarà disputata ancora a porte chiuse. Per consentire comunque agli appassionati di seguire l’esordio in campionato, XV del Sud-Est–San Gregorio, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del XV del Sud-Est.

Sarà però l’ultima partita casalinga senza pubblico: la successiva gara interna del XV del Sud-Est è infatti prevista per domenica 29 novembre, quando lo stadio potrà tornare ad accogliere tifosi e appassionati.

Dopo il lavoro svolto durante la preparazione estiva e le prime uscite precampionato, per la squadra arriva finalmente il momento del confronto ufficiale. Una stagione che si annuncia impegnativa e stimolante, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita di un progetto che vuole rappresentare sempre di più il rugby della Sicilia sud-orientale.

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