Pioggia, tuoni e cielo rosso: il maltempo irrompe sulla provincia di Ragusa. Estate davvero finita?

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Un pomeriggio dal volto decisamente autunnale, con il cielo che si è fatto sempre più scuro e minaccioso. Poi la pioggia, in alcuni casi intensa, e tuoni molto forti che hanno accompagnato il peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Il quadro è quello di un cambiamento improvviso, con il maltempo che sta interessando il territorio ibleo e regalando anche immagini suggestive, ma che invitano alla prudenza.

Il cielo rosso prima del temporale

A colpire, prima ancora dell’arrivo della pioggia, è stato il colore del cielo. Un rosso intenso, quasi infuocato, ha lasciato spazio a nuvole sempre più scure, fino a rendere l’atmosfera particolarmente cupa. Poi il temporale, con i tuoni che hanno fatto sentire la loro forza e la pioggia che ha iniziato a cadere.

Il passaggio dal cielo rosso al buio delle nubi ha attirato l’attenzione di quanti si trovavano fuori casa, proprio mentre la giornata sembrava cambiare volto nel giro di pochi minuti.

Pioggia intensa e tuoni, attenzione sulle strade

Le precipitazioni stanno interessando diverse zone del Ragusano, con intensità variabile. In alcune aree la pioggia è risultata particolarmente forte, accompagnata da tuoni molto rumorosi.

Le condizioni meteo richiedono attenzione soprattutto per chi si trova alla guida. Con i temporali, infatti, la visibilità può ridursi rapidamente e l’acqua sulla carreggiata può rendere più difficoltosi gli spostamenti.

Al momento, dalle informazioni disponibili, non è possibile confermare un bilancio complessivo di eventuali disagi o danni nei singoli Comuni iblei. La situazione resta da monitorare, soprattutto se le precipitazioni dovessero proseguire con la stessa intensità.

Il maltempo cambia il volto della giornata

Dopo le giornate ancora caratterizzate dal clima estivo, il temporale di oggi restituisce un’atmosfera diversa al territorio ibleo. Il cielo rosso, le nuvole nere e i tuoni hanno trasformato il paesaggio in pochi istanti, ricordando quanto rapidamente possano cambiare le condizioni meteorologiche. Appena ieri tanta gente era in spiaggia per gli ultimi scampoli d’estate.

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