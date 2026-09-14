Ritrovati a Milano Youssef, Ayoub e Yakoub: i tre minorenni erano fuggiti dalla provincia di Ragusa

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Sono stati ritrovati a Milano i tre minorenni che erano fuggiti da Scoglitti e da Marina di Acate, in contrada Mogli, all’alba dell’8 settembre. Youssef, Ayoub e Yakoub si sono presentati insieme al Comando della Polizia locale di Milano Duomo. I tre ragazzi stanno bene e hanno riferito di essersi allontanati volontariamente da casa.

Dopo quasi una settimana di ricerche, la fuga dei tre giovanissimi si è dunque fermata nel capoluogo lombardo. I ragazzi hanno attraversato in treno o con altri mezzi tutta la penisola, fino ad arrivare a Milano, dove hanno deciso di presentarsi alle autorità.

I carabinieri di Ragusa, che coordinavano le ricerche, hanno avvertito i familiari del ritrovamento. Ora si organizzerà il loro rientro in Sicilia.

La vicenda aveva destato forte apprensione tra le famiglie dei tre minorenni, che si erano allontanati dalle rispettive abitazioni l’8 settembre, tra Vittoria e contrada Mogli. La denuncia era stata presentata ai carabinieri il 10 settembre e, nei giorni successivi, l’appello per ritrovare i ragazzi aveva continuato a circolare, con l’invito a segnalare eventuali avvistamenti al 112

Le ricerche avevano interessato diverse zone della provincia di Ragusa, nel tentativo di ricostruire gli spostamenti dei tre giovanissimi. Ora, con il loro ritrovamento a Milano, la vicenda si avvia verso la conclusione, con l’obiettivo di riportare Youssef, Ayoub e Yakoub a casa sani e salvi.

© Riproduzione riservata