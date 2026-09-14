La sanità ragusana si mette in movimento per raggiungere chi rischia di rimanere ai margini delle cure. Sono stati consegnati questa mattina, nel piazzale antistante il P.O. “Giovanni Paolo II” di Ragusa, i due nuovi motorhome clinici acquistati dall’ASP nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, con un investimento complessivo di 490 mila euro. […]
Ritrovati a Milano Youssef, Ayoub e Yakoub: i tre minorenni erano fuggiti dalla provincia di Ragusa
14 Set 2026 13:53
Sono stati ritrovati a Milano i tre minorenni che erano fuggiti da Scoglitti e da Marina di Acate, in contrada Mogli, all’alba dell’8 settembre. Youssef, Ayoub e Yakoub si sono presentati insieme al Comando della Polizia locale di Milano Duomo. I tre ragazzi stanno bene e hanno riferito di essersi allontanati volontariamente da casa.
Dopo quasi una settimana di ricerche, la fuga dei tre giovanissimi si è dunque fermata nel capoluogo lombardo. I ragazzi hanno attraversato in treno o con altri mezzi tutta la penisola, fino ad arrivare a Milano, dove hanno deciso di presentarsi alle autorità.
I carabinieri di Ragusa, che coordinavano le ricerche, hanno avvertito i familiari del ritrovamento. Ora si organizzerà il loro rientro in Sicilia.
La vicenda aveva destato forte apprensione tra le famiglie dei tre minorenni, che si erano allontanati dalle rispettive abitazioni l’8 settembre, tra Vittoria e contrada Mogli. La denuncia era stata presentata ai carabinieri il 10 settembre e, nei giorni successivi, l’appello per ritrovare i ragazzi aveva continuato a circolare, con l’invito a segnalare eventuali avvistamenti al 112
Le ricerche avevano interessato diverse zone della provincia di Ragusa, nel tentativo di ricostruire gli spostamenti dei tre giovanissimi. Ora, con il loro ritrovamento a Milano, la vicenda si avvia verso la conclusione, con l’obiettivo di riportare Youssef, Ayoub e Yakoub a casa sani e salvi.
© Riproduzione riservata