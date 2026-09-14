Fuochi d’artificio senza permessi: scatta la denuncia a Modica. Nei guai un 22enne

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Un’esplosione di materiale pirotecnico senza le necessarie autorizzazioni e senza il titolo abilitativo per operare con i fuochi d’artificio. È quanto emerso dagli accertamenti della Polizia di Stato di Modica, che ha denunciato in stato di libertà un 22enne per le ipotesi di accensioni ed esplosioni pericolose e fabbricazione o accensione di fuochi artificiali.

Fuochi d’artificio senza autorizzazione: scatta la denuncia

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, il giovane avrebbe fatto esplodere materiale pirotecnico in assenza delle prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Un comportamento che, oltre a configurare le ipotesi di reato contestate, avrebbe creato una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dell’area interessata.

Il 22enne era senza la licenza di “fuochino”

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che il 22enne era sprovvisto della licenza di “fuochino”, il titolo abilitativo previsto per la gestione e l’accensione in sicurezza dei fuochi d’artificio.

La verifica della documentazione e delle autorizzazioni è quindi diventata un elemento centrale dell’attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato.

Controlli della Polizia per prevenire rischi e incidenti

L’intervento rientra nell’attività di prevenzione e monitoraggio svolta dalla Polizia di Stato per tutelare l’incolumità pubblica e prevenire situazioni potenzialmente pericolose.

L’utilizzo improvvisato e non autorizzato di materiale pirotecnico può infatti comportare rischi significativi, soprattutto quando avviene senza le necessarie competenze, autorizzazioni e misure di sicurezza.

Il 22enne è stato quindi denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

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