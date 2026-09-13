Morto il ciclista rimasto ferito lo scorso 31 agosto in un incidente a Donnalucata

di Pinella Drago – I traumi riportati nella caduta dalla bicicletta sul viale della Repubblica, nei pressi della Riviera di Ponente, sono stati fatali per Salvatore Cavallaro, ex ciclista professionista, morto la notte scorsa all’ospedale Giovanni Paolo II dove era stato ricoverato subito dopo l’incidente. Un incidente autonomo che era apparso grave già al momento in cui è accaduto. L’urto sulla sede stradale – secondo una prima ricostruzione – sarebbe stato legato al passaggio su un dosso limitatore di velocità installato sull’arteria della borgata sciclitana. La dinamica è stata rilevata dagli agenti della Polizia Locale di Scicli. Le condizioni cliniche sono apparse gravi fin dai primi soccorsi. Il ferito era stato ricoverato all’ospedale di Ragusa e nelle due settimane di ricovero le speranze di una ripresa sono rimaste legate ad un filo con i medici che hanno tentato il tutto per salvarlo. Nella notte appena trascorsa il decesso. Salvatore Cavallaro era un ex ciclista professionista di Paternò. A dare la notizia della sua morte il figlio Alessandro che ha scritto parole di grande affetto ed amore per ricordare il padre. “Il mio eroe è tornato alla casa del Padre, con sua madre Barbara e suo padre Liberato – ha detto nel dolore ricordando la grande passione sportiva per il ciclismo – eri amore puro, hai dato tutto ai figli ed alla famiglia. Ripòsati, ne hai veramente bisogno, anche se conoscendoti stai già pensando a qualche sfida”. Un grande uomo, uno sportivo specchiato, un familiare esemplare. La sua morte è arrivata dopo due settimane di sofferenze. Al vaglio la dinamica.