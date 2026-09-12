Il nervosismo insospettisce la Polizia: in auto droga e 658 euro, poi il blitz in casa

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un normale controllo su strada porta la Polizia sulle tracce di una presunta attività di spaccio. È accaduto a Vittoria, dove gli agenti del Commissariato di P.S. hanno denunciato in stato di libertà un 26enne del posto, ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è partita da un controllo di routine di un’autovettura sulla quale viaggiavano due giovani. Durante gli accertamenti, l’atteggiamento del 26enne avrebbe attirato l’attenzione degli agenti, inducendoli ad approfondire le verifiche.

Il controllo dell’auto e la droga trovata addosso al 26enne

Nel corso del controllo, gli agenti avrebbero notato nel giovane un evidente stato di inquietudine.

Da qui la decisione di procedere con ulteriori accertamenti. La perquisizione ha portato al rinvenimento, nella disponibilità del 26enne, di 5,2 grammi di sostanza stupefacente presumibilmente del tipo hashish e di 0,5 grammi di sostanza presumibilmente cocaina.

Non solo droga. Gli agenti hanno trovato anche 658 euro in contanti, somma che è stata sottoposta a sequestro.

La perquisizione domiciliare: spuntano bilancini e materiale per il confezionamento

Gli accertamenti non si sono fermati al controllo su strada.

La successiva perquisizione domiciliare avrebbe consentito agli investigatori di acquisire ulteriori elementi ritenuti riconducibili, secondo l’ipotesi investigativa, a un’attività di spaccio.

All’interno dell’abitazione sono stati infatti rinvenuti due bilancini di precisione, un taglierino e materiale ritenuto utile al porzionamento e al confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione sono stati inoltre trovati altri 1.800 euro in contanti, somma che gli investigatori ritengono possa essere collegata all’attività illecita.

Sequestrati droga, denaro e materiale per il confezionamento

Complessivamente, tra il denaro trovato durante il controllo e quello rinvenuto nell’abitazione, sono stati sequestrati 2.458 euro in contanti.

A questi si aggiungono le sostanze stupefacenti e il materiale rinvenuto nell’abitazione, ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli ulteriori accertamenti.

L’attività rientra nei servizi di controllo del territorio e di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti svolti dalla Polizia di Stato nel territorio di Vittoria.

Al termine degli atti di rito, il 26enne vittoriese è stato denunciato in stato di libertà e deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione della normativa in materia di stupefacenti.

© Riproduzione riservata