Lezioni spostate e orari pomeridiani: esplode a Ragusa in caso delle scuole Grimm e Diodoro Siculo

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Anno scolastico al via tra disagi, interrogativi e polemiche a Ragusa. La vicenda che coinvolge gli alunni delle scuole Fratelli Grimm e Diodoro Siculo accende lo scontro politico e mette al centro della discussione la gestione dell’avvio delle lezioni.

La comunicazione arrivata soltanto nella tarda mattinata di venerdì, relativa all’indisponibilità del plesso di via Diodoro Siculo e allo spostamento delle lezioni dal 14 al 18 settembre, con attività in altra sede e in orario pomeridiano, ha provocato forti reazioni.

A contestare la gestione della vicenda sono il consigliere comunale di Controcorrente Saverio Buscemi e il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Luca Poidomani, che parlano di carenze nella programmazione e di una comunicazione arrivata troppo a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico.

Circa 400 famiglie alle prese con un cambio improvviso

Il nodo principale riguarda l’organizzazione quotidiana delle famiglie.

Lo spostamento temporaneo delle attività scolastiche e il ricorso all’orario pomeridiano comportano infatti la necessità di riorganizzare lavoro, gestione dei figli e impegni familiari.

È proprio su questo aspetto che si concentra la protesta politica. Buscemi definisce la situazione il risultato di una gestione che, a suo giudizio, avrebbe mostrato una carenza di programmazione.

Il consigliere ricorda inoltre che, nei giorni precedenti, l’amministrazione avrebbe fornito rassicurazioni sull’assenza di particolari criticità in vista dell’inizio delle lezioni.

Buscemi: “Le famiglie non possono pagare gli errori dell’amministrazione”

Saverio Buscemi punta il dito contro la tempistica della comunicazione.

«Informare centinaia di genitori a ridosso dell’inizio delle lezioni – sostiene – significa ignorare completamente la realtà quotidiana delle persone».

Il consigliere chiede che vengano individuate soluzioni concrete per le famiglie e propone, tra le ipotesi, anche il ricorso temporaneo a strutture alternative, come ludoteche o spazi privati, con costi eventualmente a carico del Comune.

Un’altra possibilità indicata da Buscemi è quella di posticipare di una settimana l’avvio delle lezioni per gli istituti Grimm e Diodoro Siculo, così da consentire il completamento degli interventi e permettere agli alunni di iniziare regolarmente.

“Perché non si è intervenuti durante l’estate?”

Tra gli interrogativi sollevati dal consigliere c’è soprattutto quello relativo ai tempi.

Buscemi chiede di sapere quali interventi siano necessari, quando sia emersa la necessità di eseguirli e, soprattutto, perché non siano stati effettuati durante i mesi estivi.

«È doveroso sapere se esista una data certa per il ritorno alla normalità», sostiene, chiedendo all’amministrazione di fornire informazioni precise sullo stato della situazione.

La richiesta è quindi quella di un quadro chiaro sui lavori e sui tempi necessari per rendere nuovamente disponibile il plesso.

Poidomani: “Situazione vergognosa”

Sulla vicenda interviene anche Luca Poidomani, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che usa toni particolarmente duri.

«Quello che sta accadendo è semplicemente vergognoso», afferma Poidomani, contestando soprattutto la tempistica della comunicazione alle famiglie.

Per il coordinatore di FdI, informare centinaia di famiglie a ridosso dell’avvio dell’anno scolastico rappresenterebbe un problema politico e organizzativo.

«Non si può gestire un intero plesso come se fosse una pratica da sbrigare all’ultimo minuto», sostiene.

Fratelli d’Italia chiede cronoprogramma e tempi certi

Poidomani chiede all’amministrazione di rendere pubblici gli elementi fondamentali della vicenda: stato dei lavori, data prevista per l’agibilità della struttura, cronoprogramma degli interventi e soluzioni individuate per garantire l’avvio delle lezioni.

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia contesta inoltre quello che definisce un modo di procedere privo di programmazione.

«Se i lavori erano previsti, perché non si è intervenuti prima? Se invece la situazione è esplosa all’improvviso, perché nessuno ha ritenuto opportuno informare le famiglie con anticipo?», domanda Poidomani.

Il punto ora è evitare nuovi rinvii

Al di là dello scontro politico, il tema centrale resta quello delle famiglie e degli studenti coinvolti.

La necessità di svolgere temporaneamente le lezioni in una sede diversa e in orario pomeridiano obbliga infatti genitori e studenti a modificare programmi e abitudini a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico.

Per Buscemi e Poidomani è quindi necessario che l’amministrazione chiarisca rapidamente la situazione e fornisca tempi certi.

«Quando si parla di scuola, programmare non è un favore. È un dovere», afferma Poidomani, chiedendo che venga spiegato pubblicamente cosa sia accaduto.

La partita, dunque, non riguarda soltanto l’organizzazione temporanea delle lezioni. Sullo sfondo c’è anche il tema della capacità dell’amministrazione di programmare gli interventi, comunicare tempestivamente con le famiglie e garantire condizioni adeguate per l’avvio dell’anno scolastico.

E mentre cresce la polemica politica, centinaia di famiglie attendono soprattutto una risposta concreta: quando gli studenti potranno tornare regolarmente nelle loro aule?

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