Cocaina, soldi e un coltello nel borsello: arrestato 18enne a Pozzallo

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Un controllo nel centro di Pozzallo si trasforma in un arresto per droga. Un 18enne del posto è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Pozzallo, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati dalla Compagnia Carabinieri di Modica per prevenire e contrastare i reati legati agli stupefacenti.

Il giovane è gravemente indiziato, secondo l’ipotesi accusatoria, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il controllo nel cuore di Pozzallo

L’episodio è avvenuto durante un servizio perlustrativo nelle vie del centro cittadino. La pattuglia dei Carabinieri ha notato il 18enne all’incrocio tra via della Repubblica e via Magenta.

Secondo quanto riferito dai militari, il ragazzo si sarebbe mostrato particolarmente guardingo e nervoso, dando l’impressione di essere in attesa di qualcuno. Un atteggiamento che ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo e a procedere con una perquisizione personale.

Gli accertamenti avrebbero portato alla scoperta della droga.

Nel borsello oltre 30 grammi di cocaina

All’interno del borsello a tracolla del 18enne i militari hanno rinvenuto oltre 30 grammi di cocaina.

La sostanza, secondo quanto comunicato dai Carabinieri, era in parte già suddivisa in dosi e in parte ancora da frazionare. Un elemento che, insieme al resto di quanto rinvenuto, è stato posto al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

Nel borsello c’erano anche 1.980 euro in contanti, costituiti da banconote di diverso taglio, che gli investigatori ritengono riconducibili all’attività illecita.

Droga, denaro e un coltello: scatta il sequestro

Durante la perquisizione è stato inoltre trovato un coltello a serramanico.

Droga, denaro e coltello sono stati immediatamente sequestrati dai militari. Il quantitativo di stupefacente e la presenza del denaro contante sono ora tra gli elementi al centro degli accertamenti.

L’intervento rientra nel piano di intensificazione dei controlli disposto dalla Compagnia Carabinieri di Modica, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 18enne trasferito in carcere

Ultimate le formalità di rito, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto.

Su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ragusa, il 18enne è stato associato alla locale Casa Circondariale, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’attività investigativa dovrà ora proseguire per verificare la provenienza della sostanza e del denaro e ricostruire compiutamente ogni elemento della vicenda.

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