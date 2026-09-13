Salva un’anziana dall’annegamento durante un nubifragio: encomio al brigadiere Zuppardo

COMISO – Aveva rischiato la propria incolumità per salvare un’anziana signora trascinata dalla corrente dell’acqua durante un violento episodio di maltempo. Per quel gesto di coraggio e tempestività, il brigadiere Angelo Sebastiano Zuppardo, effettivo alla Stazione dei Carabinieri di Comiso, ha ricevuto un Encomio Semplice concesso dal Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco.La cerimonia di consegna si è svolta presso la caserma dei Carabinieri di Comiso, dove il riconoscimento è stato conferito dal Colonnello Carmine Rosciano, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ragusa. Un’onorificenza che premia un intervento di soccorso compiuto il 7 novembre 2025, quando il brigadiere Zuppardo, insieme a un giovane collega, Maresciallo Allievo della Scuola di Firenze, all’epoca dei fatti in tirocinio presso la Stazione di Comiso, riuscì a trarre in salvo una donna che rischiava di annegare.Quel giorno i due militari erano impegnati nel servizio di pattuglia e stavano percorrendo Corso Vittorio Emanuele, in condizioni di forte pioggia. Durante il tragitto, in una zona caratterizzata da una pendenza, notarono una signora trascinata dalla violenta corrente di acqua reflua che si riversava lungo la strada.La donna era finita sotto un’autovettura e rischiava di essere sopraffatta dall’acqua. Una situazione di grave pericolo, resa ancora più difficile dalle condizioni atmosferiche e dalla forza della corrente.Senza esitazione, i due Carabinieri intervennero per soccorrerla. Nonostante le difficoltà e mettendo a repentaglio la propria incolumità, riuscirono a raggiungere l’anziana e a trarla in salvo, scongiurando conseguenze più gravi.Un intervento che oggi viene riconosciuto formalmente attraverso l’Encomio Semplice, attribuito al brigadiere Zuppardo per il coraggio dimostrato e la prontezza con cui ha agito in una situazione di emergenza.Nel corso della cerimonia, il Comandante Provinciale Carmine Rosciano si è complimentato con il militare premiato per l’attività svolta, sottolineando il valore del suo intervento, che aveva riscosso il plauso dell’opinione pubblica e contribuito a esaltare il prestigio dell’Arma dei Carabinieri.Un riconoscimento che valorizza non soltanto il gesto individuale del brigadiere Zuppardo, ma anche l’impegno quotidiano dei militari dell’Arma al servizio della comunità, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà e pericolo.LEGGI LA STORIA COMPLETA