Sono lontani dalla Sicilia, forse già all’estero, i tre adolescenti in fuga da Scoglitti e Marina di Acate

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Sono già lontani da Vittoria, probabilmente a migliaia di chilometri da casa. I tre adolescenti di Vittoria in fuga da 4 giorni -Youssef Messaoudi, 15 anni, Yakoub Tkouti, 17 anni e Ayoub Tkouri, 14 anni (questi ultimi fratelli tra loro), sarebbero stati avvistati in provincia di Viterbo (nella zona del piccolo comune di Canepina), ma non si troverebbero nel Lazio. La cittadina della Tuscia non sarebbe la meta finale, ma solo una tappa nel lungo viaggio dei tre ragazzi che probabilmente hanno premeditato a lungo la fuga dai loro paesi di origine (Scoglitti e contrada Mogli, nei pressi di Marina di Acate).

I tre – secondo gli inquirenti – sarebbero già lontani. Non si esclude che possano essere approdati anche al’estero. Le ricerche dunque si fanno sempre più difficili proprio perché non è possibile restringere il cerchio su un’area ben precisa. I genitori poi avrebbero lanciato l’allarme e denunciato l’accaduto ai carabinieri con più di due giorni di ritardo e questo ha permesso ai fuggitivi di guadagnare un vantaggio decisivo. I genitori li avevano dapprima cercati nella zona e tra i parenti, sperando in una scappatella che si sarebbe conclusa nel giro di qualche ora. Invece, la situazione sembra essere ben diversa.

I tre però sono minorenni e non potrebbero avere autonomia per molte cose. È molto probabile che nella fuga qualcuno possa averli aiutati, o che dia loro sostegno in questa fase successiva.

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