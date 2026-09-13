A Ragusa 100 grammi di crack tra le pietre: tradita dagli appostamenti della Polizia

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Arrestata, risponde di detenzione ai fini di spaccio di circa 100 grammi di crack. Un espediente, secondo gli inquirenti, quello messo in atto da una giovane donna che, a Ragusa, avrebbe nascosto la droga non nella sua abitazione ma sotto dei massi in appezzamento di terreno in una via periferica del comune capoluogo. La polizia che aveva organizzato degli appostamenti l’avrebbe ripresa diverse volte nei giorni di osservazione, mentre armeggiava in quel punto. Il blitz sarebbe scattato lo scorso 10 settembre.

La giovane donna, una 29enne già nota alle forze di polizia, si era diretta verso quel nascondiglio, e mentre si chinava si era accorta della presenza della pattuglia e aveva cercato di allontanarsi. Mentre alcuni agenti avevano bloccato la donna, altri si erano recati proprio a ridosso del nascondiglio, all’interno del quale avevano poi trovato tre involucri con la sostanza stupefacente, circa 100 grammi di crack, e un bilancino di precisione. In auto una sigaretta di hashish e circa 300 euro in banconote di piccolo taglio. Ne era seguita una perquisizione domiciliare nel corso della quale gli agenti avevano rinvenuto 1500 euro in contanti. Gli inquirenti hanno ritenuto i comportamenti e i quantitativi non riconducibili ad un uso personale.

La donna è stata posta ai domiciliari in attesa del pronunciamento dell’Autorità giudiziaria. Il giudice, davanti al quale la donna è comparsa assistita dalla sua legale di fiducia, l’avvocata Simona Cultrera, ha convalidato l’arresto, ha disposto il sequestro della droga e dei 300 euro rinvenuti in macchina mentre non ha convalidato il sequestro dei 1500 euro trovati nel corso della perquisizione nella abitazione. Si procederà con giudizio direttissimo. La donna, intanto, dovrà presentarsi alla polizia giudiziaria per tre volte alla settimana.

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