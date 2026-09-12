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Ayham ritrovato, sta bene: il sedicenne è al Comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa
12 Set 2026 15:02
È stato ritrovato e, soprattutto, sta bene Ayham Saafet, il sedicenne di Ragusa del quale si erano perse le tracce nei giorni scorsi.
Il ragazzo si trova al momento al Comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa, dove i militari stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto durante i giorni della sua assenza.
La scomparsa aveva fatto scattare l’allarme e il caso era stato rilanciato attraverso l’appello del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi. Proprio sulla data dell’allontanamento erano emerse nelle scorse ore informazioni differenti: il Comitato aveva indicato il 31 luglio, mentre i Carabinieri avevano precisato che quella data non corrispondeva alla denuncia e che la scomparsa risaliva ad alcuni giorni fa.
Adesso il ritrovamento permette di spostare l’attenzione sulla ricostruzione di quanto accaduto.
Secondo le prime informazioni, il sedicenne sarebbe arrivato nel territorio di Scoglitti. Un elemento che gli investigatori stanno verificando e approfondendo per ricostruire il percorso compiuto dal ragazzo dopo il suo allontanamento.
I Carabinieri stanno cercando soprattutto di stabilire come sia riuscito ad allontanarsi, quali spostamenti abbia effettuato e dove abbia trascorso questi giorni.
Si tratta di accertamenti ancora in corso. Al momento, però, il dato più importante è quello che mette fine all’apprensione della famiglia: Ayham è stato trovato ed è in buone condizioni di salute.
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