Ottobre arriva, l’autunno no: in provinia si continuerà a uscire quasi in maniche corte. Ma c’è una data da segnare

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L’allerta gialla è alle spalle, e l’autunno vero si fa ancora attendere. Le previsioni meteo di ottobre a Ragusa e in tutta la Sicilia raccontano un mese che parte sotto l’alta pressione, con temperature sopra la media e poche piogge. Il cambio di passo è atteso non prima di metà mese.

Le previsioni meteo di ottobre a Ragusa, giorno per giorno

A Ragusa le massime restano intorno ai 23 gradi per tutta la settimana, con minime tra 13 e 15. Fa più caldo verso la costa: a Modica i modelli di iLMeteo danno 25 gradi fino a venerdì 2 ottobre e 24 nel fine settimana, con minime che non scendono sotto i 15. Mercoledì 30 settembre resta qualche possibilità di rovescio, intorno al 49 per cento. Da giovedì il tempo torna stabile.

Il fine settimana del 3 e 4 ottobre

L’unico punto interrogativo è sabato 3 ottobre, con una probabilità di pioggia intorno al 45 per cento. Domenica 4 appare più tranquilla: una buona notizia per chi ha in programma la Giornata regionale dei cammini e dei sentieri, e per la festa gratuita “Vento in poppa” a Marina di Ragusa. Il mare, secondo le rilevazioni di iLMeteo, resta intorno ai 25 gradi: per un bagno d’ottobre non serve coraggio.

Quando arriva l’autunno

Per il meteorologo Simone Abelli di Meteo Expert, intervistato da Fanpage, la prima settimana di ottobre sarà dominata dall’anticiclone africano. Una circolazione più dinamica è attesa da metà mese, con piogge che potrebbero risultare più abbondanti della media. Secondo il bollettino ripreso da La Sicilia la finestra è quella tra il 12 e il 18 ottobre. Di freddo vero, però, non se ne parla: le temperature dovrebbero restare quasi sempre sopra la norma, con anomalie più marcate al Centro-Nord che al Sud.

Meteo.it invita alla prudenza: a questa distanza i modelli indicano solo tendenze generali, non i giorni di pioggia né le città coinvolte.

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