Studiare Medicina senza lasciare Ragusa: da quest’anno si può. Ecco cosa sappiamo

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Studiare Medicina senza fare le valigie, a Ragusa si potrà. È arrivato il parere favorevole dell’Anvur, l’agenzia nazionale che valuta le università. Il corso di laurea in Medicina e Chirurgia della Kore di Enna a Ragusa diventa realtà già da quest’anno accademico, il 2026/27. Sono sei anni di studio e, secondo il bando dell’ateneo, 83 posti per la sede iblea, compresi quelli riservati agli studenti extra Ue residenti all’estero.

Per la provincia è una notizia attesa da anni. Finora un ragazzo di Ragusa, Modica o Vittoria che voleva fare il medico partiva quasi sempre per Catania, Messina, Palermo o il Nord: affitto, viaggi e spese a carico delle famiglie. Adesso una parte di quel percorso potrà restare qui.

Medicina a Ragusa: come funzionerà il corso

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico dura sei anni. L’accreditamento è arrivato grazie alle convenzioni firmate dall’Asp di Ragusa con l’università, approvate dall’assessorato regionale alla Salute. Permettono agli studenti di fare i tirocini nelle strutture sanitarie della provincia e ai docenti di svolgere lì l’attività clinica. Senza questo passaggio il corso non avrebbe ottenuto il via libera.

Il bando per l’accesso è in pubblicazione. Già ad agosto la Kore aveva aperto le iscrizioni per la sede di Ragusa, a condizione che arrivasse l’accreditamento: adesso la condizione c’è.

L’ateneo ha annunciato una conferenza stampa a Ragusa, dove dovrebbero arrivare le risposte che interessano di più alle famiglie: dove si faranno le lezioni; quali reparti ospiteranno i tirocini; le date delle prove.

Resta da capire anche quanto costerà. La Kore è un ateneo non statale e le tasse d’iscrizione seguono regole proprie.

Non solo Ragusa: la Kore si allarga al sud-est

Ragusa non è l’unica novità. Il via libera riguarda anche Siracusa, dove partiranno Medicina e Chirurgia e il corso in Scienze della formazione primaria. A Caltagirone c’è già da due anni il corso di Infermieristica. La Kore punta così a diventare l’università di riferimento per tutta la Sicilia sud-orientale.

Cosa cambia per la città

Un corso di Medicina porta ogni anno in città decine di nuovi studenti, e in sei anni diventano diverse centinaia. Servono case, mense, trasporti e luoghi d’incontro. Proprio in questi giorni si discute dello studentato Family Stay di via Di Vittorio, con 98 posti letto. Qualcuno si chiede se l’università possa davvero cambiare il volto di Ragusa. La risposta si comincerà a vedere dal primo giorno di lezione.

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