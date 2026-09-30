Migliori bar d’Italia 2027: Modica fa il pieno di tazzine. Nove locali iblei nella guida del Gambero Rosso

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Tazzina dopo tazzina, la provincia di Ragusa si prende il suo spazio nella guida Bar d’Italia 2027 del Gambero Rosso, realizzata con illycaffè. Nessun locale ibleo arriva al punteggio pieno delle Tre Tazzine, ma la provincia entra in guida con nove indirizzi. Uno solo di questi è fuori da Ragusa e Modica.

Modica fa la parte del leone nella guida Bar d’Italia 2027

Due tazzine, il gradino appena sotto l’eccellenza, sono andate a cinque locali iblei. Quattro sono a Modica. C’è il Rosy Bar di via Risorgimento, istituzione di quartiere che i fratelli Pinelli portano avanti da anni dopo averla ricevuta dai genitori. C’è Adamo, in via Marchesa Tedeschi, la caffetteria di Antonio Adamo. C’è il Caffè dell’Arte, che nel 2024 ha lasciato il centro storico per trasferirsi in via Sacro Cuore, alla Sorda, senza perdere i clienti di sempre. E c’è il Kaffa Street Bar di Frigintini, che deve il nome alla regione etiope culla del caffè ed è gestito da Giorgio Puma e Carmela Giannone. Il quinto locale con due tazzine è a Ragusa: Prima Classe, in via Ercolano, che festeggia i 25 anni di attività.

Ragusa, Ibla e Ispica con una tazzina

Il capoluogo porta in guida altri tre locali con una tazzina. La Dolceria di via del Mare, del pasticciere Gianluca Cavallo, è un indirizzo da colazione a due passi da piazza Duca degli Abruzzi. Biancomangiare è caffetteria e bistrò nel cuore di Ibla, in via del Convento. Il Caffè Sicilia di viale Sicilia, attivo da oltre sessant’anni, è un punto di riferimento per la pasticceria classica: da non confondere con l’omonimo di Noto. Una tazzina anche per Bruno, a Ispica, l’insegna di paese nata nel 1972 che Bruno Armenia ha rilevato nel 1996.

I siciliani al vertice

In tutta Italia i bar recensiti sono 912, 140 dei quali per la prima volta. Solo 57 raggiungono le Tre Tazzine, e il titolo di Bar dell’anno va al Caffè Gilli di Firenze. Tre dei 57 sono siciliani: le due novità palermitane Charleston Café e Morettino, e il Caffè Sicilia di Noto di Corrado Assenza. Quest’ultimo riceve anche il riconoscimento speciale per i 40 anni del Gambero Rosso, dedicato ai bar che hanno fatto la storia. Oltre il confine provinciale, il Siracusano entra in guida con 15 locali.

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