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Bollette, arriva lo sconto del 30% su luce e gas: fino a 200 euro l’anno, ma c’è una data da ricordare

29 Set 2026 20:37
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Dopo l’intervento sui prezzi di benzina e gasolio, Eni mette in campo una nuova iniziativa, questa volta sulle bollette di luce e gas. Attraverso Plenitude, il gruppo annuncia uno sconto del 30% sui corrispettivi di luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, con il prezzo bloccato per due anni.

L’iniziativa partirà il primo ottobre e sarà riservata a chi sottoscriverà l’offerta entro il 24 ottobre. Secondo quanto comunicato da Eni, il vantaggio economico stimato è di circa 100 euro all’anno per la fornitura di gas e altrettanti per quella elettrica. Per una famiglia che sottoscrive entrambi i contratti, dunque, il risparmio indicativo può arrivare complessivamente a circa 200 euro l’anno.

Lo sconto anche per chi è già cliente

La misura non riguarda soltanto i nuovi clienti. Potranno aderire anche coloro che hanno già una fornitura con Plenitude. In questo caso sarà sufficiente effettuare gratuitamente il cambio dell’offerta attraverso uno dei canali messi a disposizione dalla società, dai negozi al call center fino al sito internet.

Eni precisa inoltre che, nell’ambito dell’offerta, manterrà invariati i prezzi della materia prima, facendosi carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento. Plenitude valuterà poi eventuali ulteriori misure a sostegno dei consumatori sulla base dell’andamento del mercato energetico.

L’iniziativa arriva in una fase particolarmente delicata per le famiglie, con il costo dell’energia tornato al centro dell’attenzione. Per i clienti vulnerabili rimasti nel servizio di maggior tutela, Arera ha infatti annunciato per il quarto trimestre un aumento del 37,3% della bolletta elettrica, collegandolo alla crescita dei costi di acquisto dell’energia e alle attese sull’andamento dei prezzi all’ingrosso.

Anche Enel rilancia sul prezzo fisso

Sul mercato delle offerte torna intanto a farsi sentire anche Enel. La società ricorda che l’offerta “Digital Luce”, disponibile da aprile 2026 e con durata di due anni, prevede una componente energia pari a 108 euro/MWh. Secondo Enel, il prezzo sarebbe inferiore di circa il 50% rispetto a quello del mercato all’ingrosso e comporterebbe, per una famiglia con un consumo medio di 2 MWh all’anno, un vantaggio di circa 200 euro annui rispetto al prezzo wholesale.

Si apre così una nuova fase di concorrenza tra i principali operatori energetici, con offerte a prezzo bloccato e sconti che puntano soprattutto a proteggere le famiglie dalle oscillazioni del mercato. Per i consumatori, tuttavia, il confronto non dovrebbe fermarsi alla percentuale pubblicizzata: per valutare la reale convenienza è necessario considerare l’intera struttura dell’offerta, i costi fissi, i consumi effettivi e le condizioni contrattuali.

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