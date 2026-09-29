Davide Simone Cavallo è “poliziotto ad honorem”, oggi conferita l’onorificenza a Milano

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La storia di Davide, pur nella sua drammaticità, è un esempio di solidarietà, coraggio e amore. Il 12 ottobre 2025, è rimasto gravemente ferito in seguito a una brutale aggressione subita vicino a corso Como a Milano. Nonostante questo, Davide, durante il processo, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai suoi aggressori per abbracciarli e perdonarli, così come aveva già fatto in una lettera indirizzata loro in precedenza. Per questa ragione il capo della Polizia, il Prefetto Vittorio Pisani, ha nominato Davide Simone Cavallo “poliziotto ad honorem”. Il titolo onorifico, istituito nel 2020 dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, vuole valorizzare le straordinarie qualità umane e professionali di cittadini che si sono distinti particolarmente con i loro comportamenti, esprimendo in concreto i valori che ispirano la Polizia di Stato.

Un percorso che ha toccato nel profondo, quello di Davide Simone, che ha scelto la strada del perdono nei confronti dei suoi aggressori, augurando loro “di non lasciarsi definire da quanto successo”, un cuore pacificato, nonostante il suo corpo soffra ancora nella lunga riabilitazione che sta affrontando

La Polizia ha celebrato stamani la festa del santo Patrono, San Michele Arcangelo prima con la Santa messa al Duomo di Milano e poi con una serie di iniziative al Teatro alla Scala che si sono svolte, alla presenza tra gli altri, del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Sottosegretario Nicola Molteni, del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani.E proprio al Teatro alla Scala, alla presenza di 1200 studenti che al 23enne ragusano Davide Simone Cavallo è stata conferita l’onorificenza nel corso di una mattinata dedicata alla sensibilizzazione e alla condivisione di valori tra musica, giochi e riflessioni.

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