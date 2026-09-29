Coccodrilli in casa oltre a marijuana e cactus allucinogeni: arrestato 53enne a Santa Croce. C’è anche una pistola

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A caccia dei coccodrilli, ma la “pesca” ha riservato altre sorprese. I Carabinieri del Nucleo CITES di Catania, reparto deputato al contrasto del traffico di specie protette sul territorio nazionale, è intervenuto nel territorio ibleo con il personale della Sezione operativa della Compagnia di Ragusa e della Stazione di Santa Croce Camerina.

L’operazione ha avuto avvio dall’intervento nel comune di Santa Croce Camerina del Nucleo Cites di Catania: erano state acquisite informazioni sulla detenzione illecita da parte di un uomo di due esemplari di coccodrillo cubano, specie a rischio critico di estinzione e pericolosa per l’uomo; un esemplare adulto può raggiungere i due metri di lunghezza. Dall’attività investigativa a quella di riscontro, con il supporto della componente territoriale dell’Arma che aveva come scopo la verifica delle informazioni.

Poi il controllo presso l’abitazione del 53enne: i due coccodrilli c’erano, esemplari di circa 1 anno e lunghi circa 45 cm ciascuno. Importazione, commercializzazione e detenzione sono assolutamente vietate dalla legge. Ma i conytrolli dei militari hanno permesso di scoprire anche ciò che non era nel “conto” Nel prosieguo dell’attività i militari operanti si sono trovati davanti ad una ulteriore novità: all’interno dell’abitazione l’uomo aveva creato un vero e proprio impianto serricolo: termostato, umidificatori e lampade led, con un centinaio di piante di marijuana e 22 piante di peyote, un cactus allucinogeno. E da una approfondita verifica condotta all’interno dell’immobile, scoperti altri 2 chili di marijuana e una pistola calibro 9×19, un silenziatore, un serbatoio e 14 cartucce.

I coccodrilli sono stati messi in sicurezza e affidati alle cure dell’ospedale veterinario di Messina, dai militari del Nucleo Cites. I carabinieri di Ragusa e Santa Croce invece hanno proceduto al sequestro e al repertamento della pistola e della cospicua quantità di stupefacente rinvenuta. Per quanto concerne gli accertamenti scientifici finalizzati alla determinazione del principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente illecitamente prodotta e detenuta dall’uomo, sono tuttora in corso le analisi qualitative.

Per produzione e detenzione di sostanza stupefacente e il possesso abusivo di un’arma comune da sparo, dopo aver informato l’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato tratto in arresto. Ieri l’udienza di convalida; l’uomo è comparso davanti al gip presso il Tribunale di Ragusa, assistito dall’avvocato Marco Comitini. Al termine dell’udienza il gip ha confermato la custodia cautelare in carcere. Per la detenzione illecita dei due rari esemplari di coccodrillo cubano, il 53enne, invece, è stato denunciato.

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