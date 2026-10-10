Maltempo nel Ragusano, notte di pioggia e temporali: interventi dei Vigili del fuoco a Casuzze e Punta Braccetto

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Diverse chiamate al centralino del Comando provinciale, ma nessuna situazione grave segnalata. Resta alta l’attenzione per le prossime ore, con il rischio di nuovi rovesci e temporali sui dodici comuni iblei.

Notte di pioggia intensa, lampi e tuoni in provincia di Ragusa, dove il maltempo ha richiesto alcuni interventi dei Vigili del fuoco. Le precipitazioni abbondanti che hanno interessato il territorio ibleo hanno provocato disagi soprattutto lungo la viabilità. Al centralino del Comando provinciale sono arrivate diverse chiamate nel corso della notte, ma non si sono registrati episodi di particolare gravità.

Tra gli interventi effettuati, i pompieri sono intervenuti a Casuzze, nel territorio di Santa Croce Camerina, per un’automobile rimasta impantanata nottetempo, durante la pioggia. Un altro intervento si è reso necessario a Punta Braccetto, dove gli alberi caduti sulla carreggiata hanno richiesto il lavoro delle squadre per liberare la strada e ripristinare le condizioni di sicurezza. Un bilancio notturno, dunque, caratterizzato da alcune criticità legate alle condizioni meteorologiche, ma senza conseguenze gravi segnalate.

La situazione resta da monitorare anche nella giornata di oggi, sabato 10 ottobre, alla luce della possibilità di nuovi fenomeni temporaleschi. Le previsioni per le prossime ore indicano un quadro ancora instabile sulla Sicilia sud-orientale, con la possibilità di rovesci localmente intensi, fulmini e raffiche di vento. I fenomeni potrebbero manifestarsi in maniera irregolare, interessando alcune zone con maggiore intensità rispetto ad altre. Particolare attenzione è richiesta lungo la fascia costiera, sulle strade extraurbane e nei tratti in cui l’acqua piovana tende ad accumularsi rapidamente.

Dopo le precipitazioni notturne, eventuali nuovi rovesci potrebbero infatti determinare ulteriori disagi alla circolazione. Da Ragusa a Modica, da Vittoria a Comiso, passando per Scicli, Ispica, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Acate, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo, il territorio ibleo resta sotto osservazione. La Protezione civile ha diramato avviso di allerta arancione per oggi nell’isola.

Si raccomanda prudenza negli spostamenti, evitando di attraversare strade allagate e sottopassi invasi dall’acqua e prestando attenzione alla presenza di detriti o alberi sulla carreggiata.

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