Pozzallo, spiagge e piano del demanio: è scontro sulla lettera dei balneari

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A Pozzallo il futuro delle spiagge è diventato, prima ancora di arrivare in aula, materia di campagna elettorale. Al centro c’è una lettera dell’Associazione Turistica Balneare Siciliana, giunta il 16 novembre alla presidenza del Consiglio comunale, che chiede di modificare il Piano di utilizzo del demanio marittimo per individuare nuove aree destinate ad attività turistico-ricreative. Sui social sono piovute polemiche sulla presidente del Consiglio, Quintilia Celestri. Pozzallo in Movimento replica: la presidente ha fatto soltanto ciò che il suo ruolo le impone.

Che cosa è successo alla lettera dei balneari

Secondo la ricostruzione del movimento, una volta ricevuta la richiesta la presidente l’ha trasmessa alla Conferenza dei capigruppo e al presidente della Commissione consiliare Lavori pubblici, Urbanistica e Sviluppo economico, perché ne prendessero conoscenza e la valutassero per le rispettive competenze. Nella nota di trasmissione Celestri richiama la rilevanza strategica, ambientale e sociale che la gestione del demanio marittimo ha per l’intera comunità pozzallese, e spiega di aver voluto investire della questione gli organi consiliari deputati all’indirizzo e al controllo.

Solo dopo, sempre secondo il movimento, è stato informato anche il presidente dell’associazione dei balneari, al quale è stata comunicata l’avvenuta trasmissione agli organismi del Consiglio, nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione democratica. Nessuna decisione sul piano, dunque: la lettera è passata a chi in Consiglio dovrà discuterne.

La replica: «O non sa o finge di non sapere»

Il tono della nota è duro. Pozzallo in Movimento parla di polemiche create ad arte sui social e accusa chi le ha sollevate, senza nominarlo, di ignorare le regole istituzionali minime oppure di fingere di ignorarle per gettare fango sulla presidente a fini elettorali. Un affondo che si legge alla luce della partita per il Comune: Celestri ha già lanciato la sua corsa a sindaca in vista delle amministrative del 2027.

La partita vera, però, resta quella delle spiagge. Il tema delle concessioni balneari, ormai avviate verso le gare, tocca da vicino anche il litorale pozzallese. Se e come ridisegnare le aree del demanio lo diranno ora i capigruppo e la commissione: il movimento chiude rivendicando il rispetto delle regole e affidando il giudizio ai pozzallesi.

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