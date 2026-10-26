Pozzallo 2027, Quintilia Celestri lancia la corsa a sindaca davanti a 700 persone

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

«Rimettiamo in piedi Pozzallo». È con questo slogan che Quintilia Celestri, da quasi dieci anni presidente del Consiglio comunale, ha aperto ufficialmente il suo cammino verso le amministrative della primavera 2027, quando la città sarà chiamata a eleggere il nuovo sindaco. La presentazione del progetto «Quintilia 2027» si è svolta ieri sera alla Locanda del Marchese, di fronte al mare, davanti ad almeno 700 persone secondo gli organizzatori.

Settantacinque minuti più simili a una festa che a una convention politica, in cui a raccontare la candidata sono stati amici e compagni di strada. Peppe Giampietro, attuale vicepresidente dell’aula di Palazzo La Pira, ne ha ripercorso gli anni e l’autorevolezza, definendola «prima inter pares». Maria Luisa Floridia, collega medico, ha ricordato la Quintilia universitaria e la passione per la medicina; Stella Morana il lungo impegno politico condiviso, lei da assessore e Celestri da presidente del Consiglio. Francesco Giardina, dirigente di una squadra di calcio cittadina, ne ha sottolineato l’amore per lo sport, e il promoter di eventi Giovanni Gambuzza il legame con i giovani, asse portante della lista a suo sostegno.

«Amo questa città e vederla così in difficoltà mi fa male», ha detto Celestri, annunciando un percorso costruito sul gioco di squadra, «senza prime donne». La Pozzallo che immagina è una città ordinata e civile, dove le regole si rispettano e ogni cittadino si sente protagonista: parcheggi che non siano un optional, strutture sportive davvero fruibili, pulizia in centro e nelle periferie tutto l’anno riorganizzando un settore oggi in difficoltà, sicurezza. Tra le priorità anche ridare fiato alle casse comunali e riorganizzare servizi e uffici, perché Palazzo La Pira diventi «la Casa delle Pozzallesi e dei Pozzallesi».

Il programma, ha annunciato la candidata, sarà dettagliato passo dopo passo nei prossimi mesi. «Oggi è la tappa che segna l’inizio del percorso verso il voto», ha concluso, «perché Pozzallo viene prima».

© Riproduzione riservata