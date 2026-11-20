Ragusa, pezzi di una cassa zincata da sepoltura abbandonati in viale Tenente Lena

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Non era un sacco della spesa né un vecchio elettrodomestico. Lungo viale Tenente Lena, in pieno centro a Ragusa, qualcuno ha abbandonato addirittura i resti di una cassa zincata, il contenitore di metallo che si usa per le salme.

A notarli è stato un cittadino, giovedì 19 novembre intorno alle 17.15, durante una passeggiata. La sua segnalazione, con le foto, è finita sui social e ha fatto rapidamente, come era prevedibile, il giro della città.

Cassa zincata in strada, un rifiuto che va smaltito a parte

Non si tratta di un ingombrante qualunque. Il materiale che arriva dall’ambito funerario richiede procedure di smaltimento specifiche e non dovrebbe mai finire in un’area urbana, tanto meno in una strada frequentata ogni giorno da residenti e passanti. Come quei resti siano arrivati in viale Tenente Lena, e chi li abbia lasciati lì, al momento non si sa.

Lo sfogo dei ragusani sui social

Sotto le immagini il dibattito si è acceso subito. C’è chi ha reagito con ironia amara, chiedendo dove fosse finito il defunto, e chi ha parlato di tristezza e rabbia per una Ragusa che non ricorda così sporca. Qualcuno ha rimpianto il vecchio sistema di pulizia della città, altri hanno chiesto che fine abbiano fatto gli investimenti per le telecamere. La richiesta più condivisa è semplice: rimuovere al più presto quei resti e capire chi li ha abbandonati.

Telecamere, verbali ed esposti

Il problema dei rifiuti lasciati in strada non è nuovo. Tra aprile e giugno la Polizia locale, con fototrappole, videosorveglianza e appostamenti, aveva elevato 74 verbali e deferito 6 persone all’autorità giudiziaria. A settembre oltre 40 residenti del centro storico avevano firmato un esposto contro rifiuti, microdiscariche e degrado. E a ottobre l’Anas ha affidato al Comune due telecamere sulla statale 194, la vecchia strada per Modica, contro chi trasforma le piazzole in discariche.

Questa volta, però, in strada non è finito un sacchetto. E la città adesso vuole sapere da dove arriva.

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