Commissioni per l’accertamento della invalidità civile. L’Asp Ragusa recepisce i nomi indicati dalle associazioni dei portatori di handicap

La Direzione strategica dell’Asp di Ragusa ha concluso, approvando un proprio atto deliberativo, l’iter di inserimento nelle commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile di quei professionisti indicati dalle associazioni dei portatori di handicap. L’ultimo step era legato alla indicazione di questi rappresentanti proprio per concludere il recepimento del regolamento regionale per il funzionamento delle Commissioni mediche per l’accertamento delle condizioni di invalidità civile, handicap, disabilità, cecità e sordità.

Ecco i nomi, nel dettaglio, dei professionisti indicati dalle associazioni e chiamati a fare parte delle commissioni, sei in tutta la provincia, due per Ragusa, due per Modica e due per Vittoria.

L’Associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettiva o relazionale (ANFFAS) ha indicato la dottoressa Giovanna Di Falco quale rappresentante nelle commissioni di invalidtà civile per i Distretti socio-sanitari n. 43 e 44 (Modica e Vittoria). L’Ente nazionale protezione ed assistenza sordi (ETS APS) ha nominato il dott. Giancarlo Botto. L’Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.) ha nominato come propri rappresentanti nelle commissioni distrettuali per l’accertamento dell’invalidità civile di Ragusa, Modica e Vittoria undici professionisti. Per Ragusa nella prima commissione sono stati indicati il dott. Giovanni Vindigni (titolare) ed il dott. Francesco Asta (supplente) mentre la seconda commissione (sempre Ragusa) il dott. Giuseppe Ferro (titolare) e la dott.ssa Salvatrice Firrincieli (supplente). Per Modica sono stati nominati per conto dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili nella prima commissione il dott. Antonio Davì (titolare) ed il dott. Giuseppe Morando (supplente) e nella seconda commissione il dott. Salvatore Sanzone (titolare), ed il dott. Pasquale Granata (supplente). Per Vittoria invece la dott.ssa Maria Bracchitta (titolare), per il supplente è attesa ancora la designazione; nella seconda commissione sempre su Vittoria il dott. Giuseppe Moltisanti (titolare) ed il dott. Virginio Giarratana (supplente).