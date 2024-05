Vittoria, pari opportunità dimenticate ? Nella giunta Aiello un solo assessore donna

Pari opportunità dimenticate. Fa discutere a Vittoria la scelta del sindaco Francesco Aiello di nominare l’assessore Fabio Prelati al posto della dimissionaria Anastasia Licitra, che si era dimessa sette mesi fa. La giunta è ora al completo e ne fa parte solo l’assessora Francesca Corbino. All’inizio della consiliatura, due anni fa, c’erano anche Katya Ferrara, che si dimise dopo nove mesi e Anastasia Licitra, che rimase in carica due anni.

“La parità di genere è stata mortificata”

“La giunta è composta per la totalità da uomini: su sette caselle solo una è coperta dal sesso femminile. Riteniamo che la parità di genere sia mortificata”. Lo affermano i consiglieri comunali di opposizione Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi e Valeria Zorzi.

In Sicilia, unica regione in Italia, non si applica la legge che impone il 30 per cento di presenza femminile nelle giunte, ma quasi tutte le amministrazioni, pur senza un obbligo preciso, hanno una rappresentanza femminile nelle giunte.

Il sindaco Aiello: “Ho rispettato la legge. Ma a fine anno potrei cambiare ancora”

Il sindaco, Francesco Aiello, replica: “Ho rispettato la legge, che impone solo una rappresentanza senza indicare il numero preciso – ha risposto il primo cittadino – ma il principio della rappresentanza di genere per me è importante. In questo momento serviva completare la giunta, con una persona, Fabio Prelati, che aveva già le deleghe che gli ho assegnato, allo Sport e alle Politiche giovanili. In futuro, magari entro l’anno, non escludo altri cambiamenti nella giunta”.

Attesa per le nomine nella Vittoria Mercati. I “rumors” della vigilia

Negli ambienti della maggioranza, si parla da tempo degli assetti futuri della giunta e dell’amministrazione. Dopo la mozione di sfiducia di fine anno, che non ha trovato i numeri necessari e che alla fine non è stata votata, Aiello ha recuperato alcuni pezzi della sua ex maggioranza e ora in consiglio comunale ha nuovamente i numeri che gli consentono di governare. Si parla, insistentemente, ormai da mesi della possibile nomina della figlia di un consigliere comunale come futuro presidente della Vittoria Mercati.

“Non escludo nulla – risponde Aiello – Io ho un dialogo aperto con i consiglieri eletti della mia maggioranza. Parliamo molto dei programmi per la città. Innanzitutto, alla Vittoria Mercati, avremo un consiglio d’amministrazione di tre persone. Bisogna vigilare bene ed evitare le anomalie del passato, alcune delle quali ho già denunciato alla procura. Intanto, l’attuale presidente, Carmelo Diquattro, ha svolto bene il suo mandato, che era quello di verificare cosa ci fosse nella gestione passata e di riportare la legalità. Per i nomi e le nomine decideremo a breve, nell’ottica di un migliore funzionamento della Vittoria Mercati”.

Francesca Cabibbo

