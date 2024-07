“Prof, siamo riusciti a volare alto?” Il nuovo libro di Maria Ottaviano

E’ stato pubblicato il nuovo libro di Maria Ottaviano dal titolo emblematico: “Prof, siamo riusciti a volare alto?”. Maria Ottaviano è stata per tanti anni insegnante nelle scuole medie della provincia di Ragusa. Il libro contiene i testi dei lavori teatrali realizzati negli anni con gli allievi in scuole di periferia, di paesi di campagna e in centro città. In alcuni casi si è trattato di opere di autori noti – dai classici greci ai contemporanei – contestualizzati nei nostri giorni e nella nostra realtà; in altri, di lavori originali per le scuole elaborati insieme alla sorella Rosina, docente a Milano e successivamente distaccata presso la Direzione Scolastica Regionale della Lombardia per le politiche didattiche integrative.

La pubblicazione

La pubblicazione è nata dalla volontà di dare testimonianza del ruolo essenziale della scuola che deve essere sempre attenta e proattiva sulle tematiche più rilevanti (pace, guerra, emigrazione e integrazione, mafia, …) nonché nell’assunzione e nel rispetto dei Principi fondamentali della nostra Costituzione.

