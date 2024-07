Conferiti 19 incarichi di continuità assistenziale. Più medici nelle Guardie Mediche di Vittoria, Scoglitti e Pozzallo

Più medici in servizio alle guardie mediche di Vittoria, Scoglitti e Pozzallo. Con la delibera n.1569 approvata oggi, l’ASP di Ragusa ha deciso di potenziare il servizio di continuità assistenziale nel versante ipparino e nella città di Pozzallo. In risposta alle disponibilità pervenute da parte dei medici, l’Azienda ha conferito 19 incarichi a tempo determinato, dal 1° agosto al 31 ottobre, per rafforzare i presidi territoriali e garantire una copertura adeguata dei turni. Le principali beneficiarie di questa iniziativa saranno le Guardie Mediche di Vittoria, Scoglitti e Pozzallo, che recentemente hanno sofferto di carenza di personale.

Le guardie mediche

Nello specifico, a Vittoria, dove attualmente è in servizio un solo medico, se ne aggiungeranno tre, portando il totale a quattro unità. A Scoglitti, che non disponeva di medici “titolari”, arriverà un nuovo medico. A Pozzallo, il numero di medici aumenterà da due a quattro unità.

Grazie ai nuovi medici a Vittoria, sarà possibile ruotare i medici “reperibili” anche a Scoglitti, garantendo così la continuità assistenziale nella frazione marinara. Scoglitti potrà inoltre contare su un ambulatorio infermieristico turistico, operativo tutti i giorni dalle 8 alle 20, e su un Punto di Primo Intervento attivo in orario diurno, dal lunedì al venerdì.

