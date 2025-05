Al via “Alchimia delle parole”, caffè letterari ad ingresso gratuito da maggio a settembre

Dieci appuntamenti, che accompagneranno il pubblico nei pomeriggi di primavera e d’estate. Dopo la ricca stagione teatrale di Casamatta, lo spazio culturale che vede la direzione artistica dell’attore Massimo Leggio, propone una serie di momenti che si alterneranno tra lo stesso teatro di viale Europa e Palazzo La Rocca, a Ragusa Ibla. “’Alchimia delle parole’, questo il titolo scelto per la nuova produzione – spiega Massimo Leggio – si pone come una sorta di caffè letterario. Un’esperienza immersiva dove la grande letteratura si trasforma in dialogo vivo, risuonando nelle interpretazioni di voci appassionate che restituiscono corpo e anima alle pagine più belle della letteratura d’ogni tempo. L’iniziativa è sostenuta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e proposta dall’Associazione di Promozione Sociale “Viceversa”, in collaborazione con l’Associazione Culturale Casamatta”.

Da maggio a settembre, ogni due domeniche, relatori esperti e attori talentuosi guideranno il pubblico in un percorso che spazia dai classici alla contemporaneità, dalla poesia al teatro, dalla narrativa al cinema.

Interverranno: Tiziana Bellassai, Carmela Buffa Calleo, Carlo Cartier, Evelyn Famà, Valentina Ferrante, Carlo Ferreri, Alessandro Romano, Maria Rita Sgarlato, Andrea Tidona, e Andrea Traina. Primo appuntamento, domenica 11 maggio alle ore 18.00, nel quale il pubblico sarà portato nel mondo di Giacomo Leopardi con “Ritorno a Leopardi”. Andrea Guastella svelerà i legami profondi tra il genio recanatese e l’eredità dei lirici greci, mentre Carlo Ferreri, come primo ospite del progetto, e Massimo Leggio, daranno voce ai versi immortali del poeta dell’infinito. Un dialogo tra passato e presente, tra materialismo e illusione, tra finito e infinito.

[image: image.png]



