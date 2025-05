L’attrice ragusana Anita Pomario è la giovane Rosa Balistreri nel film ‘L’amore che ho’” in uscita l’8 maggio al cinema con la colonna sonora di Carmen Consoli. VIDEO

Roma ha accolto con entusiasmo l’anteprima di “L’amore che ho”, il nuovo film diretto da Paolo Licata che racconta la vita intensa e travagliata della cantautrice siciliana Rosa Balistreri. La pellicola, ispirata al romanzo L’amuri ca v’haiu di Luca Torregrossa, nipote dell’artista, sarà nelle sale italiane a partire dall’8 maggio.

L’attrice ragusana Anita Pomario: un talento siciliano in ascesa

Tra le protagoniste del film spicca Anita Pomario, attrice ragusana. Cresciuta artisticamente nella Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa, ha iniziato a calcare le scene teatrali all’età di 10 anni. Determinata a perfezionare la sua arte, a 18 anni si è trasferita a New York per studiare alla prestigiosa Neighborhood Playhouse School of the Theatre. Successivamente, ha conseguito un Master in Teatro Sperimentale presso la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) di Londra. Ha già avuto importati esperienze cinematografiche e televisive.

Nel film, Pomario interpreta Rosa Balistreri durante la sua giovinezza, offrendo una performance intensa che cattura la ribellione e la passione dell’artista nei suoi anni formativi. La sua interpretazione ha ricevuto applausi per la capacità di trasmettere la complessità emotiva del personaggio.

La musica come cuore pulsante del racconto

La colonna sonora del film è curata da Carmen Consoli, che ha anche un piccolo ruolo nella pellicola. Le musiche, profondamente radicate nella tradizione siciliana, accompagnano lo spettatore attraverso le vicende di Rosa, sottolineando momenti di dolore, speranza e riscatto.

Una narrazione intensa e coinvolgente

“L’amore che ho” non è solo un biopic, ma un viaggio emotivo attraverso la vita di una donna che ha lottato contro le ingiustizie e ha dato voce agli emarginati. Il film esplora temi universali come la violenza domestica, l’emancipazione femminile e la lotta per i diritti, rendendo la storia di Rosa Balistreri attuale e toccante.

Appuntamento al cinema

Dopo l’anteprima romana, “L’amore che ho” sarà distribuito nelle sale italiane a partire dall’8 maggio. Un’occasione imperdibile per scoprire la storia di una delle voci più autentiche della musica italiana e per lasciarsi coinvolgere da un racconto di forza, passione e resilienza.

