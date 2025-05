“Carte d’artista”: la leggerezza che vibra, a Ragusa una mostra tra emozione e sperimentazione

Si inaugura domenica 11 maggio alle ore 18.30, negli spazi della GLAM artecontemporanea di Danilo Occhipinti a Ragusa, la mostra “Carte d’artista, sensibili in-consistenze”, a cura di Elisabetta Rizza e patrocinata dal Comune di Ragusa come evento culturale.

La rassegna propone un’esplorazione profonda e sensibile sull’utilizzo della carta come mezzo espressivo, attraverso le opere di Sandro Bracchitta, Salvatore Fratantonio, Giuseppe Giordano, Marjorie Morton, Francesco Rinzivillo, Piero Roccasalvo RUB. Sei artisti selezionati per la loro capacità di trasformare un materiale fragile e leggero in un supporto carico di energia e possibilità.

Chine, incisioni, collages, cianotipie, disegni: tecniche diverse che trovano nella carta un terreno fertile per la sperimentazione, l’immediatezza e l’intimità del gesto. La carta diventa qui protagonista per la sua versatilità, per la velocità di esecuzione che consente, per la possibilità di sovrapposizioni e ripensamenti, trasformando la sua apparente inconsistenza in un elemento di forza e profondità emotiva.

La mostra si espande anche oltre i confini della galleria: una selezione di opere di piccolo formato sarà visibile presso Ottica Marchi, situata proprio di fronte alla GLAM. Un’estensione dello spazio espositivo che diventa dialogo tra arte, estetica e visione, rafforzando il legame tra le due realtà, accomunate da una sensibilità condivisa per il visivo e il percettivo.

L’esposizione resterà aperta fino al 30 giugno 2025, e sarà visitabile tutti i giorni (esclusi domenica e festivi) dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Ingresso libero.

© Riproduzione riservata