Fiamme in una casa abbandonata in via Marsala a Vittoria

Incendio nella notte in una casa abbandonata di via Marsala, nel quartiere San Giovanni, nel centro storico di Vittoria. L’incendio è probabilmente di natura dolosa. Le fiamme si sono sviluppate in una vecchia casupola, ormai con il tetto sfondato, all’interno della quale si erano ammassate delle masserizie e dei rifiuti e divenuta ormai ricettacolo di topi e insetti.

L’incendio

Le fiamme si sono levate alte, alimentate probabilmente dalla spazzatura che si era accumulato all’interno. Sono intervenuti i vigili del fuoco che, per la tipologia della situazione, hanno dovuto utilizzare le scale per spegnere le fiamme dall’alto, poiché le porte dell’abitazione erano state murate. L’intervento, pur se complesso, ha permesso di avere ragione delle fiamme e di evitare conseguenze per le abitazioni vicine.

I pompieri sono intervenuti anche per un incendio fuori città, in un terreno con sterpaglie e una casupola abbandonata.

