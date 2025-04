Incidente mortale a Santa Maria del Focallo: perde la vita una donna

Una domenica tragica quella di oggi a Santa Maria del Focallo, nel territorio di Ispica. Una donna di Pachino ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale che collega Pachino a Pozzallo, nei pressi del Lido Otello.

La vittima viaggiava come passeggera a bordo di una moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato l’incidente. L’impatto è stato violento e per la donna non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

Gravi invece le condizioni del conducente della moto, anche lui di Pachino, trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Fonte La Sicilia. Nella foto l’ospedale Cannizzaro di Catania stamani

© Riproduzione riservata