Scenari 2026 entra nel vivo: Modica accoglie Iaia Forte, Csaba dalla Zorza, Gentiloni e Iacchetti

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La cultura torna protagonista nel cuore di Modica con un nuovo weekend ricco di appuntamenti per Scenari 2026, la rassegna letteraria e culturale ideata e diretta da Piera Ficili, ormai diventata uno degli eventi simbolo del territorio e del concetto di bene comune.

Dopo il successo del secondo fine settimana tra giugno e luglio, la manifestazione guarda già al prossimo appuntamento con quattro giornate di incontri capaci di unire teatro, letteratura, politica, attualità, musica e momenti dedicati ai più piccoli.

Dal 9 al 12 luglio Modica si prepara ad accogliere protagonisti di primo piano del panorama culturale italiano: Iaia Forte, Csaba dalla Zorza, Paolo Gentiloni ed Enzo Iacchetti.

Iaia Forte apre gli appuntamenti al tramonto sul Belvedere dell’Idria

Il nuovo weekend di Scenari 2026 si apre giovedì 9 luglio alle ore 19 con il secondo appuntamento di Scenari al Tramonto sul suggestivo Belvedere dell’Idria.

Ospite della serata sarà l’attrice napoletana Iaia Forte, artista poliedrica con una carriera tra cinema, teatro e televisione. Volto noto del grande schermo grazie a pellicole come Libera e La grande bellezza, e protagonista di programmi televisivi diventati cult come Avanzi e La tv delle ragazze, porterà a Modica una lettura scenica tratta da “L’Isola di Arturo” di Elsa Morante.

Un incontro tra letteratura e interpretazione teatrale in una delle location più suggestive della città.

Subito dopo spazio alla musica con il secondo appuntamento di Aperitivo & Sounds sulla Terrazza Scenari by Raro Jazz, con le sonorità del pianoforte di Alessandro Tidona e del contrabbasso di Roberto Barni.

Csaba dalla Zorza presenta “Io sono Adele” a Palazzo San Domenico

Venerdì 10 luglio alle ore 21 l’atrio comunale di Palazzo San Domenico ospiterà un nuovo incontro dedicato alla narrativa.

Protagonista della serata sarà Csaba dalla Zorza, conduttrice televisiva, giornalista e scrittrice, intervistata da Chiara Scucces.

Volto amatissimo della televisione italiana grazie a programmi come Cortesie per gli ospiti, Csaba dalla Zorza presenterà a Modica il suo romanzo “Io sono Adele”, pubblicato da Marsilio.

Il libro racconta la storia di una donna di 60 anni che lascia Milano per trasferirsi in Provenza come governante in una casa privata. Un viaggio interiore tra passato, scelte difficili, famiglia, indipendenza e il coraggio di ricominciare.

Politica internazionale e futuro del mondo: il confronto tra Gentiloni e Magri

Sabato 11 luglio alle ore 21 Palazzo San Domenico sarà ancora il centro della scena con l’appuntamento dedicato agli Scenari Talks.

Al centro della serata i grandi temi della politica nazionale e internazionale: i rapporti tra Italia, Stati Uniti ed Europa, le guerre, le crisi globali e le prospettive di sviluppo.

A confrontarsi saranno il professor Paolo Magri, politologo e analista dell’attualità internazionale, e Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio italiano e Commissario europeo per gli Affari economici e monetari dal 2019 al 2024.

Un dialogo a tutto campo sui cambiamenti del mondo contemporaneo e sulle sfide che attendono la politica europea e internazionale.

Enzo Iacchetti chiude il weekend sulla scalinata di San Giovanni

Domenica 12 luglio alle ore 21 Scenari 2026 inaugurerà la splendida scalinata di San Giovanni a Modica Alta come nuova location della rassegna.

A salire sul palco sarà Enzo Iacchetti, che presenterà il suo libro “25 minuti di felicità” edito da Bompiani.

L’attore e conduttore racconterà la propria vita artistica e personale, fatta di successi, difficoltà, cadute e ripartenze. Un racconto sincero in cui convivono ironia e malinconia, accompagnato dalla voglia di condividere il percorso umano oltre quello professionale.

La location sarà raggiungibile anche attraverso il servizio Golf Car di Enjoy Barocco con partenza da piazzale Falcone Borsellino.

Bonajuto for Kids e ScenaRiad completano il programma

Accanto agli incontri con i grandi protagonisti, Scenari 2026 continua a dedicare spazio anche ai più giovani.

Sabato 11 luglio alle 18.30 il Fattojo Bonajuto ospiterà Bonajuto for Kids, laboratorio gratuito dedicato a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni per scoprire il mondo del cioccolato. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Pierpaolo Ruta e Piera Ficili e richiede prenotazione al numero 0932 945363.

Sempre sabato, dalle 22.30, torna anche ScenaRiad, il dopofestival realizzato in collaborazione con l’associazione Riad. Questa volta l’appuntamento si sposterà in via Grimaldi, uno dei vicoli più suggestivi del centro storico modicano, con Riad Sounds and Friends, un viaggio tra musica, luce e arte.

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